Рекрутинг иностранцев в ВСУ станет доступен только компаниям, которые заплатят взнос в 5 млн гривен

Правительство утвердило порядок рекрутинга иностранцев в ВСУ, по которому перевозить кандидатов смогут только компании из специального перечня после внесения обеспечительного платежа.

Фото: Генштаб ВСУ \sirenkodmitriy_photo

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Кабинет Министров утвердил порядок, определяющий, как будет организовываться перевозка иностранцев и лиц без гражданства, желающих заключить контракт на прохождение военной службы в Украине. Документ регламентирует не только оформление документов, транспортировку, проживание и питание кандидатов, но и устанавливает требования к компаниям, которые могут предоставлять такие услуги.

Одним из ключевых условий стала необходимость внесения обеспечительного платежа в размере не менее 5 млн. грн. Постановление утверждает порядок предоставления услуг, связанных с перевозкой кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств. Речь идет об оформлении документов, удостоверяющих личность, получении виз, приобретении проездных документов, страховании, организации транспортировки, а также обеспечении проживания и питания на период действия военного положения.

Услуги будут предоставлять только компании по специальному перечню

Согласно постановлению, закупку таких услуг будет осуществлять Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. При этом выполнять соответствующие работы смогут только юридические лица, которые будут включены в специальный перечень, который будет формировать и вести Центр рекрутинга в электронной форме.

Чтобы попасть в этот перечень, компания должна соответствовать ряду требований. В частности, она не может находиться под санкциями, а среди ее владельцев, учредителей, акционеров или конечных бенефициаров не должно быть граждан государства-агрессора или юридических лиц, связанных с таким государством. Кроме того, предприятие не должно иметь налоговой задолженности, долгов по выплате заработной платы, открытых процедур банкротства или ликвидации, а также незавершенных исполнительных производств по принудительному выполнению хозяйственных обязательств.

Отдельным требованием является отсутствие вступивших в законную силу решений суда о привлечении должностных лиц компании к уголовной ответственности за коррупционные преступления или применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.

Для участия необходимо внести не менее 5 млн грн

Одной из основных новаций порядка стало введение обеспечительного платежа. Для включения в специальный перечень юридическое лицо должно перечислить на открытый Центром рекрутинга небюджетный счет в органе Казначейства не менее 5 млн грн и добавить к заявлению документ, подтверждающий осуществление такого платежа. Без подтверждения внесения средств компания не сможет пройти процедуру включения в список.

Какие документы необходимо подать

Вместе с заявлением юридическое лицо должно предоставить информацию о своем наименовании, местонахождении, контактных данных и руководителе. Также необходимо подтвердить соответствие всем установленным требованиям, в частности, сообщить об отсутствии санкций, задолженностей, банкротства, связей с государством-агрессором и других обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа.

После получения документов Центр рекрутинга в течение десяти дней проводит проверку и принимает решение о включении компании в список или сообщает об обнаруженных несоответствиях. Если компания устранит недостатки, она сможет повторно подать заявление.

Что будет входить в обязанности исполнителя

После заключения государственного контракта, компания должна обеспечить полное сопровождение кандидата еще до его прибытия в Украину. В частности, она организует оформление документов, получение виз, страхование, приобретение проездных документов, транспортировку, проживание и питание. Кроме этого, исполнитель осуществляет предварительный сбор документов о кандидате, среди которых копии документов, удостоверяющих личность, информация о гражданстве или его отсутствие, контактные данные, сведения о предыдущем военном или ином релевантном опыте (при наличии), а также медицинские документы и информация о состоянии здоровья.

В то же время предоставлять услуги по конкретному кандидату можно только после того, как Центр рекрутинга подтвердит соответствие этого лица требованиям государственного контракта.

В каких случаях контракт могут расторгнуть

Постановление предусматривает, что Центр рекрутинга вправе в одностороннем порядке расторгнуть государственный контракт с компанией. Основанием могут быть предоставление недостоверной информации о кандидатах, нарушение требований законодательства, ненадлежащее исполнение обязанностей по оформлению документов, транспортировке, проживанию, питанию, страхованию или возвращению кандидата в государство, с территории которого он прибыл.

Кроме того, отдельным основанием станет ситуация, когда в течение года после заключения государственного контракта более 10% кандидатов, сопровождавшихся компанией, откажутся от подписания контракта на прохождение военной службы. Аналогичное правило будет применяться и в течение каждого следующего года действия договора, если он будет продлен.

Когда 5 млн грн не вернут

Если государственный контракт будет расторгнут по основаниям, определенным постановлением, внесенный обеспечительный платеж останется на а небюджетному счету Центра рекрутинга. В дальнейшем эти средства будут перечислены на специальный регистрационный счет Центра рекрутинга в органах Казначейства и будут использоваться для оплаты соответствующих услуг.

В то же время, порядок определяет и случаи, когда обеспечительный платеж подлежит возврату. Это возможно, если компании отказали во включении в специальный перечень из-за несоответствия установленным требованиям и оно не подавало заявление повторно, если юридическое лицо самостоятельно обратилось с заявлением об исключении из перечня, а также после надлежащего выполнения государственного контракта. В таких случаях средства должны быть возвращены в течение десяти дней после получения соответствующего заявления в порядке, установленном законодательством.

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