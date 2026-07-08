Рекрутинг іноземців до ЗСУ стане доступним лише для компаній, які заплатять внесок у 5 млн гривень

Уряд затвердив порядок рекрутингу іноземців до ЗСУ, за яким перевозити кандидатів зможуть лише компанії зі спеціального переліку після внесення забезпечувального платежу.

Фото: Генштаб ЗСУ \sirenkodmitriy_photo

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Кабінет Міністрів затвердив порядок, який визначає, як організовуватиметься перевезення іноземців та осіб без громадянства, які бажають укласти контракт на проходження військової служби в Україні. Документ регламентує не лише оформлення документів, транспортування, проживання та харчування кандидатів, а й встановлює вимоги до компаній, які зможуть надавати такі послуги.

Однією з ключових умов стала необхідність внесення забезпечувального платежу у розмірі не менше 5 млн грн. Постанова затверджує Порядок надання послуг, пов’язаних із перевезенням кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців та осіб без громадянства з території іноземних держав. Йдеться про оформлення документів, що посвідчують особу, отримання віз, придбання проїзних документів, страхування, організацію транспортування, а також забезпечення проживання та харчування на період дії воєнного стану.

Послуги надаватимуть лише компанії зі спеціального переліку

Відповідно до постанови, закупівлю таких послуг здійснюватиме Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. При цьому виконувати відповідні роботи зможуть лише юридичні особи, яких буде включено до спеціального переліку, що формуватиме та вестиме Центр рекрутингу в електронній формі.

Щоб потрапити до цього переліку компанія повинна відповідати низці вимог. Зокрема, вона не може перебувати під санкціями, а серед її власників, засновників, акціонерів чи кінцевих бенефіціарів не повинно бути громадян держави-агресора або юридичних осіб, пов’язаних із такою державою. Крім того, суб’єкт господарювання не повинен мати податкової заборгованості, боргів із виплати заробітної плати, відкритих процедур банкрутства чи ліквідації, а також незавершених виконавчих проваджень щодо примусового виконання господарських зобов’язань.

Окремою вимогою є відсутність рішень суду, що набрали законної сили, про притягнення посадових осіб компанії до кримінальної відповідальності за корупційні злочини або застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Для участі необхідно внести щонайменше 5 млн грн

Однією з головних новацій порядку стало запровадження забезпечувального платежу. Для включення до спеціального переліку юридична особа повинна перерахувати на відкритий Центром рекрутингу небюджетний рахунок в органі Казначейства не менше 5 млн грн та додати до заяви документ, який підтверджує здійснення такого платежу. Без підтвердження внесення коштів компанія не зможе пройти процедуру включення до переліку.

Які документи необхідно подати

Разом із заявою юридична особа повинна надати інформацію про своє найменування, місцезнаходження, контактні дані та керівника. Також необхідно підтвердити відповідність усім встановленим вимогам, зокрема повідомити про відсутність санкцій, заборгованостей, банкрутства, зв’язків із державою-агресором та інших обставин, які можуть стати підставою для відмови.

Після отримання документів Центр рекрутингу протягом десяти днів проводить перевірку та приймає рішення про включення компанії до переліку або повідомляє про виявлені невідповідності. Якщо компанія усуне недоліки, вона зможе повторно подати заяву.

Що входитиме до обов’язків виконавця

Після укладення державного контракту компанія повинна забезпечити повний супровід кандидата ще до його прибуття в Україну. Зокрема, вона організовує оформлення документів, отримання віз, страхування, придбання проїзних документів, транспортування, проживання та харчування. Крім цього, виконавець здійснює попередній збір документів про кандидата, серед яких копії документів, що посвідчують особу, інформація про громадянство або його відсутність, контактні дані, відомості про попередній військовий чи інший релевантний досвід (за наявності), а також медичні документи та інформація про стан здоров’я.

Водночас надавати послуги щодо конкретного кандидата можна лише після того, як Центр рекрутингу підтвердить відповідність цієї особи вимогам державного контракту.

У яких випадках контракт можуть розірвати

Постанова передбачає, що Центр рекрутингу має право в односторонньому порядку розірвати державний контракт із компанією. Підставами можуть бути надання недостовірної інформації щодо кандидатів, порушення вимог законодавства, неналежне виконання обов’язків щодо оформлення документів, транспортування, проживання, харчування, страхування або повернення кандидата до держави, з території якої він прибув.

Крім того, окремою підставою стане ситуація, коли протягом року після укладення державного контракту більше 10% кандидатів, яких супроводжувала компанія, відмовляться від підписання контракту на проходження військової служби. Аналогічне правило застосовуватиметься і протягом кожного наступного року дії договору, якщо його буде продовжено.

Коли 5 млн грн не повернуть

Якщо державний контракт буде розірвано з підстав, визначених постановою, внесений забезпечувальний платіж залишиться на небюджетному рахунку Центру рекрутингу. Надалі ці кошти будуть перераховані на спеціальний реєстраційний рахунок Центру рекрутингу в органах Казначейства та використовуватимуться для оплати відповідних послуг.

Водночас порядок визначає і випадки, коли забезпечувальний платіж підлягає поверненню. Це можливо, якщо компанії відмовили у включенні до спеціального переліку через невідповідність встановленим вимогам і вона не подавала заяву повторно, якщо юридична особа самостійно звернулася із заявою про виключення з переліку, а також після належного виконання державного контракту. У таких випадках кошти повинні бути повернуті протягом десяти днів після отримання відповідної заяви в порядку, встановленому законодавством.

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