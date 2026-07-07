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У Києві адвокат і помічник судді за 3 500 доларів обіцяли «вирішити» спадкову справу

13:25, 7 липня 2026
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Адвоката і помічника судді викрили на продажі впливу на суд.
У Києві адвокат і помічник судді за 3 500 доларів обіцяли «вирішити» спадкову справу
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У Києві правоохоронці викрили адвоката та помічника судді одного з районних судів, які, за даними слідства, за 3 500 доларів США обіцяли вплинути на ухвалення рішення у цивільній справі щодо визнання права власності на квартиру в порядку спадкування.

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Як повідомили у поліції, 37-річний адвокат запевнив клієнта, що має можливість забезпечити позитивний розгляд справи завдяки нібито наявним зв’язкам у судовій системі. За таку «послугу» він вимагав 3 500 доларів.

До реалізації схеми адвокат, за версією слідства, залучив 44-річного помічника судді районного суду столиці.

Спочатку клієнт передав 1 000 доларів, після чого фігуранти підготували документи для подання позову. Надалі помічник судді, як стверджують правоохоронці, організував подання заяв до канцелярії суду таким чином, щоб справа потрапила до «потрібного» судді через автоматизовану систему розподілу.

Згодом адвокат повідомив про нібито призначення судового засідання та вимагав передати решту суми — 2 500 доларів для остаточного «вирішення питання». Після отримання всієї суми їхні дії були задокументовані правоохоронцями.

Наразі адвокату та помічнику судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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