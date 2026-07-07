Чи відповідає автосалон за збитки, якщо передана на продаж машина потрапила у ДТП — пояснив Верховний Суд

Переданий на продаж Bentley потрапив у смертельну ДТП, а його власниця вимагала стягнути з автосалону понад 1,3 млн грн збитків.

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Верховний Суд роз'яснив межі відповідальності виконавця за договором про надання послуг із продажу автомобіля. Якщо транспортний засіб був пошкоджений у дорожньо-транспортній пригоді, яку спричинила третя особа, сам по собі цей факт не є підставою для покладення на автосалон обов'язку відшкодовувати власнику збитки. Вирішальне значення має те, чи перебувають такі збитки у причинному зв'язку з порушенням договірних зобов'язань виконавця.

Касаційний цивільний суд дійшов висновку, що укладений між сторонами договір є договором про надання послуг, а не договором комісії. Крім того, його умови не покладали на виконавця обов'язку щодо збереження переданого автомобіля. За таких обставин відсутні правові підстави для покладення на підприємця відповідальності за шкоду, завдану діями третьої особи.

Обставини справи

У 2013 році власниця автомобіля Bentley Continental Flying Spur уклала з фізичною особою-підприємцем договір доручення щодо продажу автомобіля через автосалон та передала транспортний засіб для реалізації.

Під час перебування автомобіля в автосалоні ним керував ОСОБА_4, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинув пішохід. Після цього було відкрито кримінальне провадження, а на автомобіль накладено арешт, який діяв понад півтора року. Згодом арешт скасували, а власниця отримала можливість знову розпоряджатися автомобілем, який уже мав пошкодження після ДТП.

Позивачка вважала, що через неналежне виконання підприємцем умов договору вартість автомобіля істотно зменшилася, а тривалий арешт позбавив її можливості продати транспортний засіб. Також вона посилалася на моральні переживання, пов'язані з резонансною дорожньо-транспортною пригодою та її наслідками. У зв'язку з цим вона просила стягнути близько 1,73 млн грн майнової шкоди та 500 тис. грн моральної шкоди.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, стягнувши з підприємця понад 1,19 млн грн майнової шкоди та 150 тис. грн моральної шкоди. Суд дійшов висновку, що неналежне виконання умов договору призвело до втрати вартості автомобіля.

Апеляційний суд скасував це рішення та повністю відмовив у позові. Він зазначив, що пошкодження автомобіля, відкриття кримінального провадження та накладення арешту стали наслідком дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої третьою особою, а не неналежного виконання підприємцем договору про надання послуг.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд погодився з висновками апеляційної інстанції та залишив її постанову без змін.

Передусім Верховний Суд відхилив доводи касаційної скарги про те, що між сторонами фактично існували відносини за договором комісії. Суд пояснив, що договір комісії передбачає вчинення комісіонером правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Натомість укладений сторонами договір містив лише обов'язок організувати демонстрацію автомобіля, інформувати потенційних покупців та надати організаційну і консультативну допомогу під час укладення договору купівлі-продажу. Тому за своїм змістом він є договором про надання послуг, а не договором комісії.

Водночас Верховний Суд звернув увагу, що сама позивачка, звертаючись із позовом, обґрунтовувала свої вимоги положеннями статті 906 Цивільного кодексу України, яка регулює відповідальність виконавця за договором про надання послуг. Лише на стадії касаційного перегляду заявник почав стверджувати, що між сторонами фактично існували відносини за договором комісії. Ці доводи суд визнав необґрунтованими.

Верховний Суд: вирішальним є причинний зв'язок

Касаційний цивільний суд наголосив, що для стягнення збитків необхідно довести всі елементи складу цивільного правопорушення, зокрема протиправну поведінку, наявність збитків, вину та причинний зв'язок між порушенням зобов'язання і заподіяною шкодою.

У справі 523/6389/16-ц пошкодження автомобіля виникло внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку спричинила третя особа. Саме ця ДТП, а також відкриття кримінального провадження і накладення арешту на транспортний засіб стали причиною збитків, на які посилалася позивачка. Тому Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про відсутність причинного зв'язку між діями підприємця та заявленими збитками.

Крім того, суд окремо зазначив, що зі змісту укладеного між сторонами договору не вбачається, що на підприємця було покладено обов'язок щодо збереження майна позивачки. Це також спростовує доводи про неналежне виконання відповідачем обов'язків щодо забезпечення схоронності автомобіля.

Остаточне рішення

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову Одеського апеляційного суду — без змін.

Таким чином, Касаційний цивільний суд підтвердив, що за обставин цієї справи відсутні підстави для покладення на виконавця за договором про надання послуг відповідальності за збитки, завдані дорожньо-транспортною пригодою, яку спричинила третя особа, оскільки такі збитки не перебувають у причинному зв'язку з порушенням договірних зобов'язань, а сам договір не покладав на виконавця обов'язку щодо збереження переданого автомобіля.

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