У Рівному 15-річна дівчина застрягла у поштоматі Нової пошти – витягала ДСНС

У Рівному рятувальники визволили 15-річну дівчину, яка застрягла в комірці поштомата.

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У Рівному 15-річна дівчина опинилася зачиненою в комірці поштомата на вулиці Київській. Як повідомили у службі порятунку, інцидент стався вранці. До рятувальників звернувся схвильований підліток із повідомленням про те, що дівчина не може самостійно вибратися з поштоматної комірки.

На місце оперативно прибули рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту відкрили комірку та визволили дівчину.

Обставини того, як саме підлітка опинилася заблокованою всередині, наразі не вказуються.

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