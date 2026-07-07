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В Одесі продавали підробки під люкс-бренди: судитимуть ювеліра та продавчиню

22:00, 7 липня 2026
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Швейцарському власнику брендів завдали збитків майже на 30 млн грн.
В Одесі продавали підробки під люкс-бренди: судитимуть ювеліра та продавчиню
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно одеського ювеліра та продавчині, яких обвинувачують у незаконному використанні торговельних марок і копіюванні дизайну прикрас відомих світових брендів.

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За даними слідства, чоловік організував у власній майстерні виготовлення ювелірних виробів, які візуально були схожі на продукцію всесвітньо відомих ювелірних домів. До схеми збуту він залучив спільницю, яка реалізовувала прикраси через ювелірний магазин, вела облік товару та здійснювала продаж клієнтам.

Йдеться про каблучки, браслети, сережки, підвіски, кольє та ланцюжки схожі на вироби всесвітньо відомих ювелірних домів.

Слідство встановило, що ювелір облаштував майстерню на початку 2025 року. Він закуповував дорогоцінні метали та виготовляв прикраси, що відтворювали дизайн прикрас двох відомих ювелірних домів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 66 виробів із незаконним використанням торговельної марки та ще 52 прикраси, що копіювали дизайн іншого бренду.

За висновками експертиз, швейцарському власнику брендів завдано збитків майже на 30 млн грн: понад 20 млн грн — через незаконне використання торговельної марки, ще більш як 9,5 млн грн — через копіювання дизайну виробів.

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суд прокуратура Одеса

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