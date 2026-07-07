В Одессе продавали подделки под люксовые бренды: будут судить ювелира и продавщицу

Швейцарскому владельцу брендов причинили ущерб почти на 30 млн грн.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении одесского ювелира и продавщицы, которых обвиняют в незаконном использовании торговых марок и копировании дизайна украшений известных мировых брендов.

По данным следствия, мужчина организовал в собственной мастерской изготовление ювелирных изделий, которые визуально были похожи на продукцию всемирно известных ювелирных домов. К схеме сбыта он привлек сообщницу, которая реализовывала украшения через ювелирный магазин, вела учет товара и осуществляла продажи клиентам.

Речь идет о кольцах, браслетах, серьгах, подвесках, колье и цепочках, похожих на изделия всемирно известных ювелирных домов.

Следствие установило, что ювелир оборудовал мастерскую в начале 2025 года. Он закупал драгоценные металлы и изготавливал украшения, воспроизводившие дизайн изделий двух известных ювелирных домов.

Во время обысков правоохранители изъяли 66 изделий с незаконным использованием товарного знака и еще 52 украшения, копировавших дизайн другого бренда.

По выводам экспертиз, швейцарскому владельцу брендов причинен ущерб почти на 30 млн грн: более 20 млн грн — вследствие незаконного использования товарного знака, еще более 9,5 млн грн — вследствие копирования дизайна изделий.

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