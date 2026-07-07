  1. В Украине

В Одессе продавали подделки под люксовые бренды: будут судить ювелира и продавщицу

22:00, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Швейцарскому владельцу брендов причинили ущерб почти на 30 млн грн.
В Одессе продавали подделки под люксовые бренды: будут судить ювелира и продавщицу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении одесского ювелира и продавщицы, которых обвиняют в незаконном использовании торговых марок и копировании дизайна украшений известных мировых брендов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, мужчина организовал в собственной мастерской изготовление ювелирных изделий, которые визуально были похожи на продукцию всемирно известных ювелирных домов. К схеме сбыта он привлек сообщницу, которая реализовывала украшения через ювелирный магазин, вела учет товара и осуществляла продажи клиентам.

Речь идет о кольцах, браслетах, серьгах, подвесках, колье и цепочках, похожих на изделия всемирно известных ювелирных домов.

Следствие установило, что ювелир оборудовал мастерскую в начале 2025 года. Он закупал драгоценные металлы и изготавливал украшения, воспроизводившие дизайн изделий двух известных ювелирных домов.

Во время обысков правоохранители изъяли 66 изделий с незаконным использованием товарного знака и еще 52 украшения, копировавших дизайн другого бренда.

По выводам экспертиз, швейцарскому владельцу брендов причинен ущерб почти на 30 млн грн: более 20 млн грн — вследствие незаконного использования товарного знака, еще более 9,5 млн грн — вследствие копирования дизайна изделий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Одесса

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП рассмотрела вопрос об увольнении судьи Олега Дзюбы и оставила представление ВККС без рассмотрения

ВСП оставила без рассмотрения ходатайство ВККС об увольнении судьи Олега Дзюбы из Хозяйственного суда Харьковской области.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

Банк заблокировал счета пенсионерки с ВОТ из-за подозрения в мошенничестве: что решил Верховный Суд

При наличии обоснованных подозрений банк вправе временно ограничить доступ к счету до прохождения клиентом личной идентификации.

Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]