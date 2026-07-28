В ЦНАП по всей Украине заработали «Единые ветеранские окна»: какие услуги можно получить в одном месте
По всей Украине в Центрах предоставления административных услуг начали работать «Единые ветеранские окна». Новый сервис призван упростить доступ ветеранов, ветеранок, а также членов семей погибших защитников и защитниц Украины к государственным услугам, собрав их в одном месте.
Какие услуги доступны
Через «Единое ветеранское окно» можно получить более 20 государственных услуг. В частности, заявители имеют возможность:
- оформить статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины и другие предусмотренные законодательством статусы;
- получить, продлить или заменить соответствующие удостоверения;
- подать заявление на назначение единовременной денежной помощи;
- оформить компенсацию стоимости аренды жилья для защитников и защитниц;
- получить информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- подать заявления на другие услуги, предоставляемые Министерством по делам ветеранов Украины.
Подать отдельные заявления можно независимо от места проживания
Отдельные административные услуги доступны независимо от зарегистрированного места проживания заявителя.
В частности, через любой ЦНАП можно подать заявления об установлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны или статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
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