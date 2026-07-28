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В ЦНАП по всей Украине заработали «Единые ветеранские окна»: какие услуги можно получить в одном месте

12:43, 28 июля 2026 160
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Ветераны, ветеранки и семьи погибших защитников и защитниц могут оформить более 20 государственных услуг без обращения в несколько учреждений.
В ЦНАП по всей Украине заработали «Единые ветеранские окна»: какие услуги можно получить в одном месте
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По всей Украине в Центрах предоставления административных услуг начали работать «Единые ветеранские окна». Новый сервис призван упростить доступ ветеранов, ветеранок, а также членов семей погибших защитников и защитниц Украины к государственным услугам, собрав их в одном месте.

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Какие услуги доступны

Через «Единое ветеранское окно» можно получить более 20 государственных услуг. В частности, заявители имеют возможность:

  • оформить статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины и другие предусмотренные законодательством статусы;
  • получить, продлить или заменить соответствующие удостоверения;
  • подать заявление на назначение единовременной денежной помощи;
  • оформить компенсацию стоимости аренды жилья для защитников и защитниц;
  • получить информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • подать заявления на другие услуги, предоставляемые Министерством по делам ветеранов Украины.

Подать отдельные заявления можно независимо от места проживания

Отдельные административные услуги доступны независимо от зарегистрированного места проживания заявителя.

В частности, через любой ЦНАП можно подать заявления об установлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны или статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

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