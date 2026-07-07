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Робота за кордоном: що перевірити в трудовому договорі, щоб не потрапити у пастку

21:01, 7 липня 2026
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Уникайте розмитих формулювань - має бути чіткий перелік того, що саме ви будете робити.
Робота за кордоном: що перевірити в трудовому договорі, щоб не потрапити у пастку
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Перед підписанням трудового договору для роботи за кордоном варто уважно перевірити всі його умови, адже саме в деталях можуть приховуватися ризики. У Держпраці пояснили, що договір має бути складений зрозумілою для працівника мовою або містити завірений переклад. Також не рекомендується підписувати документи іноземною мовою, якою людина не володіє досконало.

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Особливу увагу слід звернути на реквізити роботодавця. У договорі повинні бути вказані повна назва компанії, її адреса та реєстраційний номер. Якщо роботодавцем зазначена приватна особа без статусу підприємця, це може свідчити про значний ризик.

Крім того, у документі не повинно бути порожніх місць, які можна заповнити після підписання. Посадові обов'язки мають бути визначені чітко, без розмитих формулювань на кшталт «виконання доручень керівника».

У Держпраці також радять перевірити, щоб розмір заробітної плати був зазначений конкретною сумою, а не загальними фразами. Окремо необхідно звернути увагу на валюту виплат, строки їх здійснення, графік роботи, кількість робочих годин, вихідні дні та умови оплати понаднормової праці.

Серед потенційно небезпечних пунктів відомство виділяє умови розірвання договору. Зокрема, варто перевірити, чи не передбачені великі штрафи за звільнення з ініціативи працівника.

Також слід з'ясувати, чи не покладає договір на працівника обов'язок компенсувати витрати на оформлення візи, переліт або навчання у разі звільнення, адже такі умови можуть використовуватися для створення боргової залежності.

Ще один важливий аспект — зберігання особистих документів. Договір не може містити положення, яке дозволяє роботодавцю забирати паспорт чи інші особисті документи працівника «на зберігання».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українське законодавство дозволяє працівникам виконувати роботу дистанційно, зокрема й перебуваючи за межами України. При оформленні таких трудових відносин роботодавцю та працівнику важливо правильно визначити умови роботи, порядок взаємодії та оформити трудовий договір відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до Кодексу законів про працю трудовий договір про дистанційну роботу обов’язково укладається у письмовій формі. Водночас під час воєнного стану сторони можуть самостійно погодити форму такого договору, зокрема оформити його як електронний документ із використанням електронного підпису.

Особиста присутність працівника для підписання документів не є обов’язковою, якщо роботодавець і працівник домовилися про електронну комунікацію. При цьому працівник може виконувати дистанційну роботу з іншої країни, якщо трудові відносини регулюються законодавством України, а роботодавець зареєстрований в Україні.

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