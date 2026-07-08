У сервісних центрах МВС змінюють правила ідентифікації перед іспитами – кандидатів фотографуватимуть

Нові вимоги стосуються осіб, у яких у Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя.

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У сервісних центрах МВС запроваджують нову процедуру ідентифікації кандидатів у водії перед складанням теоретичного та практичного іспитів. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Відповідно до змін, передбачених наказом МВС № 515, якщо в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя кандидата, адміністратор перед початком іспиту зробить фотографію та внесе її до реєстру.

У МВС пояснюють, що такі зміни необхідні для належної ідентифікації кандидатів у водії та підвищення прозорості процедури складання іспитів.

Як проходитиме перевірка особи

Під час теоретичного іспиту монітори, за якими працюватимуть кандидати, використовуватимуть вбудовані технічні засоби для періодичного фотографування.

Отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя, який міститься в Єдиному державному реєстрі МВС.

Чи потрібно приходити на фотографування окремо

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що окремо звертатися до сервісного центру для створення фотографії не потрібно.

Якщо відцифрованого образу обличчя немає в Єдиному державному реєстрі МВС, його сформують безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту.

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