В сервисных центрах МВД меняют правила идентификации перед экзаменами — кандидатов будут фотографировать

Новые требования касаются лиц, у которых в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованное изображение лица.

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В сервисных центрах МВД вводится новая процедура идентификации кандидатов в водители перед сдачей теоретического и практического экзаменов. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Согласно изменениям, предусмотренным приказом МВД № 515, если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованное изображение лица кандидата, администратор перед началом экзамена сделает фотографию и внесет её в реестр.

В МВД поясняют, что такие изменения необходимы для надлежащей идентификации кандидатов в водители и повышения прозрачности процедуры сдачи экзаменов.

Как будет проходить проверка личности

Во время теоретического экзамена мониторы, за которыми будут работать кандидаты, будут использовать встроенные технические средства для периодической фотосъемки.

Полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным изображением лица, содержащимся в Едином государственном реестре МВД.

Нужно ли приходить на фотографирование отдельно

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что отдельно обращаться в сервисный центр для создания фотографии не нужно.

Если оцифрованного изображения лица нет в Едином государственном реестре МВД, его сформируют непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена.

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