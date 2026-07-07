Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО 8 июля

Переговоры состоятся 8 июля в Анкаре после заседания Совета НАТО и продлятся около часа.

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 июля, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Анкаре. Об этом свидетельствует официальный график президента США, опубликованный Белым домом.

Согласно программе, встреча начнется в 14:30 по киевскому времени после заседания Совета НАТО на уровне глав государств и правительств.

Ожидается, что переговоры продлятся около часа. Встреча пройдет в закрытом для представителей средств массовой информации формате.

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