Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО 8 липня
15:15, 7 липня 2026
Переговори відбудуться 8 липня в Анкарі після засідання Ради НАТО та триватимуть близько години.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 липня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у межах саміту НАТО в Анкарі. Про це свідчить офіційний розклад президента США, оприлюднений Білим домом.
Згідно з програмою, зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом після засідання Ради НАТО на рівні глав держав і урядів.
Очікується, що переговори триватимуть близько години. Зустріч відбудеться у закритому для представників засобів масової інформації форматі.
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