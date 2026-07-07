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Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО 8 липня

15:15, 7 липня 2026
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Переговори відбудуться 8 липня в Анкарі після засідання Ради НАТО та триватимуть близько години.
Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО 8 липня
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 липня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у межах саміту НАТО в Анкарі. Про це свідчить офіційний розклад президента США, оприлюднений Білим домом.

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Згідно з програмою, зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом після засідання Ради НАТО на рівні глав держав і урядів.

Очікується, що переговори триватимуть близько години. Зустріч відбудеться у закритому для представників засобів масової інформації форматі.

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Володимир Зеленський

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