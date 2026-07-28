Предпринимателям напомнили, какие документы необходимо хранить при работе с РРО

Часть документов должна храниться непосредственно в месте проведения расчетов, а другие в фискальной памяти РРО или на сервере контролирующего органа.

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Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции с применением регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг, обязаны соблюдать установленные законодательством требования по оформлению и хранению соответствующих документов.

Какие документы необходимо формировать ежедневно

Если в течение рабочего дня или смены проводились расчетные операции, предприниматели обязаны:

формировать фискальные чеки в бумажной и/или электронной форме;

создавать контрольные ленты в электронной форме;

после завершения смены формировать Z-отчет кассира (продавца).

Каков срок хранения документов

Контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти РРО в течение всего срока эксплуатации регистратора, установленного производителем, но не менее семи лет. Исключение из этого правила предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или услуг.

Кроме того, непосредственно в месте проведения расчетов необходимо иметь:

регистрационное удостоверение РРО либо его копию;

последнюю справку об опломбировании РРО.

В то же время предприниматели фактически обязаны обеспечить в месте проведения расчетов надлежащее хранение документов, подтверждающих учет товарных запасов (в случаях, предусмотренных законодательством), а также оригинала справки об опломбировании РРО.

Другие документы, связанные с регистрацией и учетом РРО, уже имеются у контролирующего органа, поэтому достаточно иметь их копии. При этом сформированные фискальные отчетные документы автоматически сохраняются в фискальной памяти регистратора и/или на сервере контролирующего органа.

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