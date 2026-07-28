Предпринимателям напомнили, какие документы необходимо хранить при работе с РРО
Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции с применением регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг, обязаны соблюдать установленные законодательством требования по оформлению и хранению соответствующих документов.
Какие документы необходимо формировать ежедневно
Если в течение рабочего дня или смены проводились расчетные операции, предприниматели обязаны:
- формировать фискальные чеки в бумажной и/или электронной форме;
- создавать контрольные ленты в электронной форме;
- после завершения смены формировать Z-отчет кассира (продавца).
Каков срок хранения документов
Контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти РРО в течение всего срока эксплуатации регистратора, установленного производителем, но не менее семи лет. Исключение из этого правила предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или услуг.
Кроме того, непосредственно в месте проведения расчетов необходимо иметь:
- регистрационное удостоверение РРО либо его копию;
- последнюю справку об опломбировании РРО.
В то же время предприниматели фактически обязаны обеспечить в месте проведения расчетов надлежащее хранение документов, подтверждающих учет товарных запасов (в случаях, предусмотренных законодательством), а также оригинала справки об опломбировании РРО.
Другие документы, связанные с регистрацией и учетом РРО, уже имеются у контролирующего органа, поэтому достаточно иметь их копии. При этом сформированные фискальные отчетные документы автоматически сохраняются в фискальной памяти регистратора и/или на сервере контролирующего органа.
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