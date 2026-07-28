Чек из банкомата может помочь мошенникам: что нужно знать

Печатные чеки после операций в банкомате могут содержать данные транзакции, поэтому их рекомендуют хранить или уничтожать после использования.

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Обычная привычка распечатывать чек после снятия наличных в банкомате может создать риск для безопасности банковского счёта. Мошенники могут использовать бумажные квитанции, оставленные возле банкоматов, для сбора информации, которая помогает им реализовывать мошеннические схемы.

Правоохранители рекомендуют не оставлять распечатанные чеки возле банкоматов, поскольку они могут содержать информацию о банковской карте и совершённых операциях. Чтобы минимизировать риски, лучше отказаться от печати квитанции, забрать её с собой или уничтожить после использования.

Если необходимо проверить остаток средств на счёте, в полиции советуют делать это непосредственно на экране банкомата или через мобильное приложение банка.

Как безопасно пользоваться банкоматом

Также правоохранители напоминают о других правилах безопасного пользования банкоматами:

перед началом операции внимательно осмотрите клавиатуру, дисплей и картоприёмник на наличие посторонних устройств или накладок;

при вводе PIN-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы скрытые камеры не смогли зафиксировать комбинацию цифр;

не принимайте помощь от незнакомцев возле банкомата, поскольку это может быть частью мошеннической схемы.

Если банкомат задержал карту, необходимо связаться с банком по номеру телефона, указанному непосредственно на банкомате. Использовать номера, написанные от руки или размещённые отдельно на устройстве, не рекомендуется. Кроме того, следует как можно быстрее заблокировать карту через мобильное приложение банка.

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