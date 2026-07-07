Работа за границей: что проверить в трудовом договоре, чтобы не попасть в ловушку

Избегайте размытых формулировок – должен быть четкий список того, что именно вы будете делать.

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Перед подписанием трудового договора для работы за границей стоит внимательно проверить все его условия, ведь именно в деталях могут скрываться риски. В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, что договор должен быть составлен на понятном для работника языке или содержать заверенный перевод. Также не рекомендуется подписывать документы на иностранном языке, которым человек не владеет в совершенстве.

Особое внимание следует обратить на реквизиты работодателя. В договоре должны быть указаны полное название компании, ее адрес и регистрационный номер. Если работодателем указано частное лицо без статуса предпринимателя, это может свидетельствовать о значительном риске.

Кроме того, в документе не должно быть пустых мест, которые можно заполнить после подписания. Должностные обязанности должны быть четко определены, без расплывчатых формулировок вроде «выполнение поручений руководителя».

В Госслужбе по вопросам труда также советуют проверить, чтобы размер заработной платы был указан конкретной суммой, а не общими фразами. Отдельно необходимо обратить внимание на валюту выплат, сроки их осуществления, график работы, количество рабочих часов, выходные дни и условия оплаты сверхурочной работы.

Среди потенциально опасных пунктов ведомство выделяет условия расторжения договора. В частности, стоит проверить, не предусмотрены ли крупные штрафы за увольнение по инициативе работника.

Также следует выяснить, не возлагает ли договор на работника обязанность компенсировать расходы на оформление визы, перелет или обучение в случае увольнения, поскольку такие условия могут использоваться для создания долговой зависимости.

Еще один важный аспект — хранение личных документов. Договор не может содержать положение, позволяющее работодателю забирать паспорт или другие личные документы работника «на хранение».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинское законодательство позволяет работникам выполнять работу дистанционно, в том числе находясь за пределами Украины. При оформлении таких трудовых отношений работодателю и работнику важно правильно определить условия работы, порядок взаимодействия и оформить трудовой договор в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно Кодексу законов о труде, трудовой договор о дистанционной работе обязательно заключается в письменной форме. В то же время во время военного положения стороны могут самостоятельно согласовать форму такого договора, в частности оформить его как электронный документ с использованием электронной подписи.

Личное присутствие работника для подписания документов не является обязательным, если работодатель и работник договорились об электронной коммуникации. При этом работник может выполнять дистанционную работу из другой страны, если трудовые отношения регулируются законодательством Украины, а работодатель зарегистрирован в Украине.

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