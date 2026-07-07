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Кияни вимагають встановити валідатори в приватних маршрутках

21:25, 7 липня 2026
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Кияни закликають міську владу зобов'язати приватних перевізників встановити валідатори та відмовитися від розрахунків через водія.
Кияни вимагають встановити валідатори в приватних маршрутках
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На офіційному сайті КМДА оприлюднили петицію №14361 із вимогою зобов’язати приватних перевізників столиці встановити у громадському транспорті валідатори для оплати проїзду банківськими картками та за допомогою технології NFC.

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Автор петиції зазначає, що наразі рухомий склад приватних перевізників Києва не обладнаний такими пристроями. За його словами, через це пасажири змушені передавати гроші водієві під час руху транспортного засобу.

У тексті звернення також стверджується, що більшість приватних перевізників працює нелегально, а передача коштів водієві під час руху є грубим порушенням правил дорожнього руху.

У зв'язку з цим автор петиції пропонує зобов’язати приватних перевізників обладнати транспорт валідаторами для безготівкової оплати проїзду.

Також у зверненні зазначено, що відмова столичної влади виконати вимоги петиції у разі набрання нею необхідної кількості голосів, на думку автора, може свідчити про можливу змову між міською владою та приватними перевізниками.

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Київ КМДА транспорт

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