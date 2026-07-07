Кияни вимагають встановити валідатори в приватних маршрутках

Кияни закликають міську владу зобов'язати приватних перевізників встановити валідатори та відмовитися від розрахунків через водія.

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На офіційному сайті КМДА оприлюднили петицію №14361 із вимогою зобов’язати приватних перевізників столиці встановити у громадському транспорті валідатори для оплати проїзду банківськими картками та за допомогою технології NFC.

Автор петиції зазначає, що наразі рухомий склад приватних перевізників Києва не обладнаний такими пристроями. За його словами, через це пасажири змушені передавати гроші водієві під час руху транспортного засобу.

У тексті звернення також стверджується, що більшість приватних перевізників працює нелегально, а передача коштів водієві під час руху є грубим порушенням правил дорожнього руху.

У зв'язку з цим автор петиції пропонує зобов’язати приватних перевізників обладнати транспорт валідаторами для безготівкової оплати проїзду.

Також у зверненні зазначено, що відмова столичної влади виконати вимоги петиції у разі набрання нею необхідної кількості голосів, на думку автора, може свідчити про можливу змову між міською владою та приватними перевізниками.

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