За незаконне паркування хочуть штрафувати на 50 тисяч гривень, а свідкам порушення — платити винагороду

В Україні хочуть платити гроші за фото порушень ПДР: скільки можна отримати.

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В Україні можуть змінити підхід до боротьби з порушеннями правил дорожнього руху. Пропонується надати громадянам можливість самостійно фіксувати окремі порушення за допомогою фото- та відеозйомки, надсилати ці матеріали через спеціальну онлайн-систему без виклику поліції, а також отримувати грошову винагороду, якщо факт правопорушення підтвердиться. Одночасно пропонується суттєво підвищити штрафи за окремі порушення, насамперед за незаконне паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Такі пропозиції містить петиція №41/010272-26еп до уряду.

Онлайн-фіксація порушень ПДР без виклику поліції

Автор ініціативи пропонує створити систему, яка дозволить громадянам самостійно повідомляти про порушення правил дорожнього руху в онлайн-режимі.

Йдеться, зокрема, про можливість фіксувати порушення правил паркування у невстановлених місцях за допомогою фото- та відеоматеріалів. Після цього відповідні матеріали можна буде подати через спеціальний сервіс без необхідності викликати поліцію чи інші уповноважені органи.

За повідомлення про порушення пропонують виплачувати 20% від штрафу

Однією з ключових пропозицій є запровадження фінансового заохочення для громадян, які повідомлятимуть про порушення.

Згідно з ініціативою, 20% від суми сплаченого штрафу пропонується виплачувати особі, яка виявила правопорушення, зафіксувала його та повідомила про нього.

На думку автора, такий механізм має стимулювати громадян активніше долучатися до контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Які зміни щодо паркування пропонують

Окремий блок пропозицій стосується правил паркування.

Зокрема, автор пропонує:

збільшити кількість зон для паркування;

посилити відповідальність за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю;

застосовувати штрафи за порушення правил паркування навіть на приватних територіях, зокрема біля торговельних центрів.

Які штрафи пропонується встановити

У петиції пропонується запровадити такі санкції:

за перше порушення — штраф від 10 000 гривень;

за повторне порушення — штраф 20 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на шість місяців;

за третє порушення протягом року — штраф 50 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Чим обґрунтовують необхідність змін

Автор ініціативи зазначає, що порушення правил паркування залишаються масовою проблемою. Особливу увагу вони звертають на випадки, коли незаконно займаються місця для осіб з інвалідністю.

На його думку, це питання набуває особливого значення в умовах війни, коли дедалі більше українських захисників після поранень потребують безперешкодного доступу до спеціально облаштованих паркувальних місць.

Серед цілей ініціативи також названо забезпечення дотримання законності та правопорядку, реалізацію прав і свобод громадян, а також запобігання дискримінації.

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