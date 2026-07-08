За незаконную парковку хотят штрафовать на 50 тысяч гривен, а свидетелям нарушения — выплачивать вознаграждение.

В Украине хотят платить деньги за фото нарушений ПДД: сколько можно получить.

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В Украине могут изменить подход к борьбе с нарушениями правил дорожного движения. Предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно фиксировать отдельные нарушения с помощью фото- и видеосъемки, направлять эти материалы через специальную онлайн-систему без вызова полиции, а также получать денежное вознаграждение, если факт правонарушения подтвердится. Одновременно предлагается существенно повысить штрафы за отдельные нарушения, прежде всего за незаконную парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Такие предложения содержит петиция №41/010272-26еп к правительству.

Онлайн-фиксация нарушений ПДД без вызова полиции

Автор инициативы предлагает создать систему, которая позволит гражданам самостоятельно сообщать о нарушениях правил дорожного движения в онлайн-режиме.

Речь идет, в частности, о возможности фиксировать нарушения правил парковки в неустановленных местах с помощью фото- и видеоматериалов. После этого соответствующие материалы можно будет подать через специальный сервис без необходимости вызывать полицию или другие уполномоченные органы.

За сообщение о нарушении предлагают выплачивать 20% от штрафа

Одним из ключевых предложений является введение финансового поощрения для граждан, которые будут сообщать о нарушениях.

Согласно инициативе, 20% от суммы уплаченного штрафа предлагается выплачивать лицу, которое выявило правонарушение, зафиксировало его и сообщило о нем.

По мнению автора, такой механизм должен стимулировать граждан активнее участвовать в контроле за соблюдением правил дорожного движения.

Какие изменения относительно парковки предлагают

Отдельный блок предложений касается правил парковки.

В частности, автор предлагает:

увеличить количество зон для парковки;

усилить ответственность за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью;

применять штрафы за нарушения правил парковки даже на частных территориях, в частности возле торговых центров.

Какие штрафы предлагается установить

В петиции предлагается ввести следующие санкции:

за первое нарушение — штраф от 10 000 гривен;

за повторное нарушение — штраф 20 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на шесть месяцев;

за третье нарушение в течение года — штраф 50 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Чем обосновывают необходимость изменений

Автор инициативы отмечает, что нарушения правил парковки остаются массовой проблемой. Особое внимание он обращает на случаи, когда незаконно занимают места, предназначенные для лиц с инвалидностью.

По его мнению, этот вопрос приобретает особое значение в условиях войны, когда все больше украинских защитников после ранений нуждаются в беспрепятственном доступе к специально оборудованным парковочным местам.

Среди целей инициативы также названы обеспечение соблюдения законности и правопорядка, реализация прав и свобод граждан, а также предотвращение дискриминации.

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