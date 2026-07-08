Оскорбительные плакаты и публикации в Facebook: ВСП увидела признаки психологического давления на судей Западного апелляционного хозяйственного суда

ВСП отреагировала на вмешательство в деятельность судей Западного апелляционного хозяйственного суда.

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Высший совет правосудия рассмотрел заявления судей Западного апелляционного хозяйственного суда Оксаны Скрипчук, Натальи Кравчук и Олега Матущака о вмешательстве в их деятельность по отправлению правосудия.

Обстоятельства дела

В производстве коллегии судей в составе Оксаны Скрипчук (председательствующая), Натальи Кравчук и Олега Матущака находилось апелляционное дело по жалобе Обслуживающего кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Наш Львов». Хозяйственный суд Львовской области решением от 1 июля 2025 года полностью удовлетворил иск.

Судьи связывают вмешательство с систематическими публикациями негативного характера в социальной сети Facebook, в которых содержалась критическая оценка их процессуальной деятельности по делу. Кроме того, возле здания суда неоднократно появлялся автомобиль с плакатом, на котором была размещена фотография судьи Оксаны Скрипчук с оскорбительной надписью.

По мнению судей, такие действия являются формой психологического давления, посягательством на независимость судей и проявлением неуважения к суду.

Решение ВСП

Высший совет правосудия тщательно изучил сообщения судей и материалы проверки. Члены Совета пришли к выводу, что опубликованные в социальной сети Facebook материалы носят провокационный и негативный характер. В них содержатся оценочные суждения относительно процессуальной деятельности судей по конкретному делу, а также информация, которая может формировать в обществе ложное представление о работе суда.

Особую обеспокоенность вызвало систематическое размещение возле здания Западного апелляционного хозяйственного суда автомобиля с плакатом, на котором была размещена фотография судьи Оксаны Скрипчук с оскорбительной надписью. По мнению ВСП, такие действия выходят за рамки права на свободу слова и мирные собрания и являются формой психологического давления на судью, а также посягательством на авторитет судебной власти в целом.

Высший совет правосудия подчеркнул, что, хотя он не наделен полномочиями осуществлять уголовно-правовую квалификацию действий, имеющиеся обстоятельства дают основания для реагирования с целью защиты независимости судей и авторитета правосудия (в соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).

По результатам голосования (14 голосов «за», 1 «против») Высший совет правосудия постановил:

Обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о ходе раскрытия и расследования уголовного производства, внесенного 23 апреля 2026 года в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи).

Принять к сведению, что проверку фактов, изложенных в сообщении судей, осуществляют правоохранительные органы в порядке, предусмотренном УПК Украины.

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