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Образливі плакати та публікації у Facebook: ВРП побачила ознаки психологічного тиску на суддів Західного апеляційного господарського суду

08:30, 8 липня 2026
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ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Західного апеляційного господарського суду.
Образливі плакати та публікації у Facebook: ВРП побачила ознаки психологічного тиску на суддів Західного апеляційного господарського суду
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Вища рада правосуддя розглянула повідомлення суддів Західного апеляційного господарського суду Оксани Скрипчук, Наталії Кравчук та Олега Матущака про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.

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Обставини справи

У провадженні колегії суддів у складі Оксани Скрипчук (головуюча), Наталії Кравчук та Олега Матущака перебувала апеляційна справа за скаргою Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Наш Львів». Господарський суд Львівської області рішенням від 1 липня 2025 року повністю задовольнив позов.

Судді пов’язують втручання зі системними публікаціями негативного характеру в соціальній мережі Facebook, у яких містилася критична оцінка їхньої процесуальної діяльності у справі. Крім того, біля будівлі суду неодноразово з’являвся автомобіль з плакатом, на якому була розміщена фотографія судді Оксани Скрипчук з образливим написом.

На переконання суддів, такі дії є формою психологічного тиску, посяганням на незалежність суддів та проявом неповаги до суду.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя ретельно вивчила повідомлення суддів та матеріали перевірки. Члени Ради дійшли висновку, що оприлюднені в соціальній мережі Facebook публікації носять провокативний та негативний характер. У них містяться оціночні судження щодо процесуальної діяльності суддів у конкретній справі, а також інформація, яка може формувати в суспільстві хибне уявлення про роботу суду.

Особливу стурбованість викликало системне розміщення біля будівлі Західного апеляційного господарського суду автомобіля з плакатом, на якому була розміщена фотографія судді Оксани Скрипчук з образливим написом. На думку ВРП, такі дії виходять за межі права на свободу слова та мирні зібрання і є формою психологічного тиску на суддю, а також посяганням на авторитет судової влади в цілому.

Вища рада правосуддя наголосила, що хоча вона не наділена повноваженнями здійснювати кримінально-правову кваліфікацію дій, наявні обставини дають підстави для реагування з метою захисту незалежності суддів та авторитету правосуддя (відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

За результатами голосування (14 голосів «за», 1 «проти») Вища рада правосуддя вирішила:

  • Звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про стан розкриття та розслідування кримінального провадження, внесеного 23 квітня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судді).
  • Взяти до відома, що перевірку фактів, викладених у повідомленні суддів, здійснюють правоохоронні органи в порядку, передбаченому КПК України.

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Образливі плакати та публікації у Facebook: ВРП побачила ознаки психологічного тиску на суддів Західного апеляційного господарського суду

ВРП відреагувала на втручання в діяльність суддів Західного апеляційного господарського суду.

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