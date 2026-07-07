Киевляне требуют установить валидаторы в частных маршрутках

Киевляне призывают городские власти обязать частных перевозчиков установить валидаторы и отказаться от расчетов через водителя.

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На официальном сайте КГГА опубликовали петицию №14361 с требованием обязать частных перевозчиков столицы установить в общественном транспорте валидаторы для оплаты проезда банковскими картами и с помощью технологии NFC.

Автор петиции отмечает, что в настоящее время подвижной состав частных перевозчиков Киева не оборудован такими устройствами. По его словам, из-за этого пассажиры вынуждены передавать деньги водителю во время движения транспортного средства.

В тексте обращения также утверждается, что большинство частных перевозчиков работает нелегально, а передача денег водителю во время движения является грубым нарушением правил дорожного движения.

В связи с этим автор петиции предлагает обязать частных перевозчиков оборудовать транспорт валидаторами для безналичной оплаты проезда.

Кроме того, в обращении отмечается, что отказ столичных властей выполнить требования петиции в случае набора ею необходимого количества голосов, по мнению автора, может свидетельствовать о возможном сговоре между городскими властями и частными перевозчиками.

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