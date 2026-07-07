Нацсоцслужба буде перевіряти правильність нарахувань Пенсійним фондом

Нацсоцслужба тепер контролюватиме понад 30 видів соцдопомоги, які адмініструє ПФУ — рішення КМУ.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення повноважень Національної соціальної сервісної служби. Відтепер відомство здійснюватиме контроль за понад 30 видами державної соціальної допомоги, які адмініструє Пенсійний фонд України.

Йдеться, зокрема, про такі виплати:

допомога внутрішньо переміщеним особам;

виплати малозабезпеченим сім’ям;

допомога при народженні дитини;

виплати одиноким матерям і багатодітним сім’ям;

соціальна допомога дітям та особам з інвалідністю, а також надбавки на догляд;

виплати громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС;

субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Як зазначається, мета змін — посилення контролю. Зокрема, Нацсоцслужба отримає повноваження перевіряти правильність нарахувань Пенсійного фонду та обґрунтованість рішень про відмову у призначенні допомоги.

Крім того, очікується мінімізація ризиків зловживань — зокрема випадків некоректних нарахувань, дублювання виплат або призначення допомоги без законних підстав.

Також передбачено цифровізацію процесів: контроль здійснюватиметься через автоматизований обмін даними між державними реєстрами, що має зменшити бюрократичне навантаження.

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