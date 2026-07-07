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Нацсоцслужба буде перевіряти правильність нарахувань Пенсійним фондом

22:54, 7 липня 2026
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Нацсоцслужба тепер контролюватиме понад 30 видів соцдопомоги, які адмініструє ПФУ — рішення КМУ.
Нацсоцслужба буде перевіряти правильність нарахувань Пенсійним фондом
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення повноважень Національної соціальної сервісної служби. Відтепер відомство здійснюватиме контроль за понад 30 видами державної соціальної допомоги, які адмініструє Пенсійний фонд України.

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Йдеться, зокрема, про такі виплати:

  • допомога внутрішньо переміщеним особам;
  • виплати малозабезпеченим сім’ям;
  • допомога при народженні дитини;
  • виплати одиноким матерям і багатодітним сім’ям;
  • соціальна допомога дітям та особам з інвалідністю, а також надбавки на догляд;
  • виплати громадянам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;
  • виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС;
  • субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Як зазначається, мета змін — посилення контролю. Зокрема, Нацсоцслужба отримає повноваження перевіряти правильність нарахувань Пенсійного фонду та обґрунтованість рішень про відмову у призначенні допомоги.

Крім того, очікується мінімізація ризиків зловживань — зокрема випадків некоректних нарахувань, дублювання виплат або призначення допомоги без законних підстав.

Також передбачено цифровізацію процесів: контроль здійснюватиметься через автоматизований обмін даними між державними реєстрами, що має зменшити бюрократичне навантаження.

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гроші Пенсійний фонд ПФУ

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