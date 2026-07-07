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Нацсоцслужба будет проверять правильность начислений Пенсионным фондом

22:54, 7 июля 2026
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Нацсоцслужба теперь будет контролировать более 30 видов социальной помощи, которые администрирует ПФУ — решение КМУ.
Нацсоцслужба будет проверять правильность начислений Пенсионным фондом
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Кабинет Министров принял решение о расширении полномочий Национальной социальной сервисной службы. Отныне ведомство будет осуществлять контроль за более чем 30 видами государственной социальной помощи, которые администрирует Пенсионный фонд Украины.

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Речь, в частности, идет о следующих выплатах:

  • помощь внутренне перемещенным лицам;
  • выплаты малообеспеченным семьям;
  • помощь при рождении ребенка;
  • выплаты одиноким матерям и многодетным семьям;
  • социальная помощь детям и лицам с инвалидностью, а также надбавки по уходу;
  • выплаты гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не приобретшим право на пенсию;
  • выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС;
  • субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и т. д.

Как отмечается, цель изменений — усиление контроля. В частности, Нацсоцслужба получит полномочия проверять правильность начислений Пенсионного фонда и обоснованность решений об отказе в назначении помощи.

Кроме того, ожидается минимизация рисков злоупотреблений — в частности случаев некорректных начислений, дублирования выплат или назначения помощи без законных оснований.

Также предусмотрена цифровизация процессов: контроль будет осуществляться через автоматизированный обмен данными между государственными реестрами, что должно уменьшить бюрократическую нагрузку.

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деньги Пенсионный фонд ПФУ

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