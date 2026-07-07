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В Одесской области судили пограничницу после чрезвычайной ситуации и незаконного пересечения границы военнослужащим — неожиданный поворот в деле

18:03, 7 июля 2026
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Суд пришел к выводу, что материалы дела не подтверждают ни состава административного правонарушения, ни реальной возможности выполнить инкриминируемые обязанности.
В Одесской области судили пограничницу после чрезвычайной ситуации и незаконного пересечения границы военнослужащим — неожиданный поворот в деле
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Килийский районный суд Одесской области прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении военнослужащей, придя к выводу об отсутствии состава правонарушения. Суд отметил, что материалы дела не содержали доказательств служебной халатности и не подтверждали, что военнослужащая имела реальную возможность выполнить действия, невыполнение которых ей инкриминировали.

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Обстоятельства дела

Начальник отдела пограничной службы составил протокол об административном правонарушении серии ПдРУ № 376119 от 27 июня 2026 года в отношении военнослужащей по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно протоколу, 16 июня 2026 года военнослужащая во время несения службы в пограничном наряде не обеспечила поддержание постоянной связи с пограничным нарядом и не доложила об отсутствии связи, что привело к самовольному оставлению воинской части военнослужащим и незаконному пересечению границы, чем нарушила требования абзацев 3, 7, 13 пункта 5 главы 5 раздела II Инструкции «О службе пограничных нарядов Государственной пограничной службы Украины».

В ходе судебного заседания военнослужащая пояснила, что 16 июня 2026 года несла службу в пограничном наряде. Сообщений от пограничного наряда о потере связи не получала. Примерно в 6 часов 20 минут получила информацию о том, что катер Морской охраны дрейфует, после чего сразу передала информацию старшему смены и проинформировала оперативного дежурного.

Что решил суд

Килийский районный суд Одесской области рассмотрел административное дело № 502/1525/26 и постановил, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Суд отметил, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 КоАП административным правонарушением (проступком) признается противоправное, виновные (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена административная ответственность.

Объективной стороной халатности, то есть небрежного отношения к службе, является неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним. При этом, если у лица не было реальной возможности вообще проявить отношение к своим служебным обязанностям, то нельзя говорить о том, что оно было небрежным или недобросовестным.

Суд установил, что протокол об административном правонарушении не содержит данных, указывающих на наличие в действиях военнослужащего состава административного правонарушения; в частности, не указаны обстоятельства, свидетельствовавшие бы о её служебной халатности, какие действия она была обязана совершить и каким образом, а также о том, в чём именно заключается вменяемое ей в вину неисполнение обязанностей. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие те обстоятельства, что военнослужащее имело реальную возможность выполнить те или иные обязанности, но из-за небрежного или недобросовестного отношения к ним не выполнило их.

Суд сослался на правовую позицию, изложенную в постановлении Верховного Суда от 21 мая 2021 года по делу № 185/12161/15-к, согласно которой при установлении небрежного отношения к военной службе в форме неисполнения служебных (должностных) обязанностей необходимо установить, что виновный был обязан совершить те действия, неисполнение которых вменяется ему в вину. Военнослужащее лицо может нести ответственность за небрежное отношение к военной службе только в том случае, когда оно не только должно было в силу своих служебных обязанностей совершить те или иные действия, но и могло, то есть имело реальную возможность выполнить их надлежащим образом. Если военнослужащее находилось в таких условиях, при которых не имело фактической возможности надлежащим образом выполнить свои служебные (должностные) обязанности, то ответственность за небрежное отношение к военной службе исключается.

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