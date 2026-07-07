На Одещині судили прикордонницю після СЗЧ та незаконного перетину кордону військовим – несподіваний поворот у справі

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Кілійський районний суд Одеської області закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо військової службової особи, дійшовши висновку про відсутність складу правопорушення. Суд зазначив, що матеріали справи не містили доказів службової недбалості та не підтверджували, що військовослужбовиця мала реальну можливість виконати дії, невиконання яких їй інкримінували.

Обставини справи

Начальник відділу прикордонної служби склав протокол про адміністративне правопорушення серії ПдРУ № 376119 від 27 червня 2026 року щодо військової службової особи за частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з протоколом 16 червня 2026 року військова службова особа під час несення служби в прикордонному наряді не забезпечила підтримання постійного зв’язку з прикордонним нарядом та не доповіла про відсутність зв’язку, що спричинило самовільне залишення військової частини військовослужбовцем та незаконний перетин кордону, чим порушила вимоги абзаців 3, 7, 13 пункту 5 глави 5 розділу II Інструкції «Про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України».

У судовому засіданні військовослужбовиця пояснила, що 16 червня 2026 року несла службу в прикордонному наряді. Доповідей від прикордонного наряду про невихід на зв’язок не отримувала. Приблизно о 6 годині 20 хвилин отримала інформацію про те, що катер Морської охорони дрейфує, після чого одразу передала інформацію старшому зміни та проінформувала оперативного чергового.

Що вирішив суд

Кілійський районний суд Одеської області розглянув адміністративний матеріал у справі № 502/1525/26 та постановив, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Суд зазначив, що відповідно до ч. 1ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Об’єктивною стороною недбалості, тобто недбалого ставлення до служби, є невиконання або неналежне виконання службових обов’язків через недбале чи несумлінне ставлення до них. При цьому, якщо особа не мала реальної можливості взагалі проявити ставлення до своїх службових обов’язків, то не можна говорити про те, що воно було недбалим чи несумлінним.

Суд встановив, що протокол про адміністративне правопорушення не містить даних, які вказують на наявність в діях військової службової особи складу адміністративного правопорушення, зокрема не зазначено обставин, які б свідчили про її службову недбалість, які дії вона зобов’язана була вчинити та у який спосіб, невиконання яких ставиться їй в провину. У матеріалах справи відсутні докази на підтвердження тих обставин, що військова службова особа мала реальну можливість виконати ті чи інші обов’язки, але через недбале чи несумлінне ставлення до них їх не виконала.

Суд послався на правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 21 травня 2021 року у справі № 185/12161/15-к, згідно з якою при встановленні недбалого ставлення до військової служби у формі невиконання службових (посадових) обов`язків необхідно встановити, що винний зобов`язаний був вчинити ті дії, невиконання яких ставиться йому за вину. Військова службова особа може відповідати за недбале ставлення до військової служби лише у тому випадку, коли вона не тільки повинна була через свій службовий обов`язок виконати ті чи інші дії, але й могла, тобто мала реальну можливість виконати їх належним чином. Якщо військова службова особа перебувала у таких умовах, за яких не мала фактичної можливості належно виконати свої службові (посадові) обов`язки, то відповідальність за недбале ставлення до військової служби виключається.

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