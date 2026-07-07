Дмитро Лубінець перевірить мобілізацію 57-річного директора ліцею: подробиці інциденту на блокпості

Омбудсмен розпочав перевірку після звернення педагогічного колективу, який заявив, що керівника закладу освіти направили на ВЛК під час поїздки до Києва.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що розпочав перевірку обставин мобілізації 57-річного директора ліцею на Херсонщині. До омбудсмена звернувся педагогічний колектив закладу, який заявив, що керівника під час поїздки до Києва затримали на блокпості та направили на проходження військово-лікарської комісії.

До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця звернувся педагогічний колектив одного з ліцеїв Херсонської області через ситуацію з мобілізацією директора навчального закладу.

За словами омбудсмена, йдеться про заслуженого працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, який очолює ліцей уже 35 років. Під час тимчасової окупації Херсонщини він не залишив колектив і забезпечив безперервну роботу навчального закладу.

Як повідомив Дмитро Лубінець, під час поїздки до Києва 57-річного керівника затримали на блокпості та направили на проходження військово-лікарської комісії.

Омбудсмен наголосив, що держава має діяти відповідно до закону, однак рішення повинні ухвалюватися з урахуванням конкретних обставин кожної справи.

«Україна — це правова держава, а не держава бездумного виконання процедур. Закон існує для того, щоб забезпечувати справедливість, а не замінювати її», — зазначив Лубінець.

За його словами, кожна ситуація потребує індивідуального розгляду, особливо коли йдеться про людей, які десятиліттями працювали на благо суспільства, виховали не одне покоління українців і не залишили свої громади у найскладніші часи.

Уповноважений також підкреслив, що освітній процес тримається насамперед на людях, а саме такі керівники та педагоги забезпечують функціонування української освіти, часто працюючи в надзвичайно складних умовах.

На його думку, у подібних випадках під час ухвалення рішень мають переважати не лише формальні процедури, а й здоровий глузд, раціональність та відповідальність за наслідки.

Дмитро Лубінець повідомив, що за зверненням педагогічного колективу вже розпочав перевірку викладених обставин. Водночас він висловив переконання, що Україні потрібна дієва реформа мобілізації, у центрі якої має бути людина, а рішення повинні ухвалюватися не лише за формальними критеріями, а й з урахуванням принципів справедливості.

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