Дмитрий Лубинец проверит дело о мобилизации 57-летнего директора лицея: подробности инцидента на блокпосту

Омбудсмен начал проверку после обращения педагогического коллектива, который заявил, что руководителя учебного заведения направили на ВЛК во время поездки в Киев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что начал проверку обстоятельств мобилизации 57-летнего директора лицея в Херсонской области. К омбудсмену обратился педагогический коллектив учебного заведения, который заявил, что руководителя во время поездки в Киев задержали на блокпосту и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

К уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинецу обратился педагогический коллектив одного из лицеев Херсонской области в связи с ситуацией с мобилизацией директора учебного заведения.

По словам омбудсмена, речь идет о заслуженном работнике образования Украины, кандидате педагогических наук, который возглавляет лицей уже 35 лет. Во время временной оккупации Херсонской области он не покинул коллектив и обеспечил бесперебойную работу учебного заведения.

Как сообщил Дмитрий Лубинец, во время поездки в Киев 57-летнего руководителя задержали на блокпосту и направили на прохождение военно-медицинской комиссии.

Омбудсмен подчеркнул, что государство должно действовать в соответствии с законом, однако решения должны приниматься с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

«Украина — это правовое государство, а не государство бездумного следования процедурам. Закон существует для того, чтобы обеспечивать справедливость, а не заменять её», — отметил Лубинец.

По его словам, каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения, особенно когда речь идет о людях, которые десятилетиями работали на благо общества, воспитали не одно поколение украинцев и не покинули свои общины в самые сложные времена.

Уполномоченный также подчеркнул, что образовательный процесс держится прежде всего на людях, а именно такие руководители и педагоги обеспечивают функционирование украинского образования, часто работая в чрезвычайно сложных условиях.

По его мнению, в подобных случаях при принятии решений должны преобладать не только формальные процедуры, но и здравый смысл, рациональность и ответственность за последствия.

Дмитрий Лубинец сообщил, что по обращению педагогического коллектива уже начал проверку изложенных обстоятельств. В то же время он выразил убеждение, что Украине нужна действенная реформа мобилизации, в центре которой должен быть человек, а решения должны приниматься не только по формальным критериям, но и с учетом принципов справедливости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.