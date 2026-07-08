Сразу после ДТП полиция доставила мужчину в ТЦК — суд отказал в отмене мобилизации

Суд отметил, что решение о годности принимает ВЛК, а сама процедура мобилизации является необратимой.

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Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который просил отменить приказы о призыве на военную службу во время мобилизации и зачислении в списки личного состава воинской части. Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет, а также обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда относительно необратимости процедуры мобилизации.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в Днепропетровский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и военной части, в котором просил отменить приказ территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве на военную службу во время мобилизации в особый период и приказ командира воинской части в части зачисления в списки личного состава воинской части, а также исключить его из списков личного состава.

Истец обосновывал свои требования тем, что 10 ноября 2025 года во время оформления ДТП он был доставлен сотрудниками полиции в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. После чего его направили на прохождение военно-медицинской комиссии, где без надлежащего медицинского осмотра было выписано заключение о годности. Истец утверждал, что он не проходил военно-медицинскую комиссию, а все документы были оформлены без его участия.

Судом установлено, что истец является военнообязанным лицом и состоит на воинском учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. 10 ноября 2025 года истец был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В тот же день военно-медицинская комиссия провела медицинский осмотр истца, по результатам которого он был признан годным к военной службе. Приказом командира воинской части от 19 ноября 2025 года № 334 истец был зачислен в списки личного состава воинской части.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд по делу № 160/12265/26 принял решение отказать в удовлетворении искового заявления.

Суд пришел к выводу, что защита Родины, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. В случае вооруженной агрессии против Украины Президент Украины принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях. На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, находящиеся в запасе и не забронированные в установленном порядке на период мобилизации, за исключением лиц, указанных в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд отметил, что призыв на военную службу во время мобилизации осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Суд указал, что проверка органами Национальной полиции Украины документов, в частности военно-учетных, во время мобилизации является законным действием.

Что касается утверждений о нарушении процедуры проведения медицинского осмотра, суд отметил, что решение о годности лица к военной службе принимается военно-врачебной комиссией, а не территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Исковые требования не касаются обжалования постановления военно-врачебной комиссии.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 160/2592/23, согласно которой процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление прежнего положения лица, призванного на военную службу. Аналогичным образом, проведение медицинского осмотра лица военно-врачебной комиссией в порядке, определенном Положением № 402, также не повлияет на восстановление нарушенного права истца в контексте нарушенной процедуры призыва истца на военную службу, которая является, собственно, предметом спора в данном деле.

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