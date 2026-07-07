ВЛК признала военнослужащего негодным к службе, но в воинской части проигнорировали его рапорт об увольнении: какое решение принял суд

Военнослужащий через суд добился повторного рассмотрения своего рапорта об увольнении по состоянию здоровья.

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Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего, который обжаловал бездействие воинской части в отношении нерассмотрения его рапорта об увольнении со службы по состоянию здоровья. Суд признал такое бездействие противоправным и обязал командование повторно рассмотреть рапорт и принять мотивированное решение.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Закарпатский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным бездействие воинской части в отношении нерассмотрения рапорта от 25 сентября 2025 года об увольнении с военной службы в связи с негодностью к военной службе по состоянию здоровья с исключением из воинского учета;

обязать воинскую часть рассмотреть по существу рапорт от 25 сентября 2025 года и принять решение по существу, о чем уведомить истца.

Истец обосновывал свои требования тем, что он признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета, что подтверждается медицинской справкой. В связи с этим истец подал рапорт от 25 сентября 2025 года об увольнении с военной службы по состоянию здоровья. Рапорт был отправлен по почте и вручен адресату 2 октября 2025 года. Однако по состоянию на 7 января 2026 года поданный рапорт командованием не рассмотрен, ответа истец не получил.

Судом установлено, что в соответствии с выпиской из приказа командира воинской части от 10 ноября 2022 года истец освобожден от занимаемой должности, его военная служба приостановлена, и он считается не выполняющим обязанности военной службы. Истец признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета на основании справки о болезни от 20 ноября 2023 года.

Что решил суд

Закарпатский окружной административный суд по делу № 260/80/26 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправным бездействие воинской части в связи с ненадлежащим рассмотрением рапорта истца от 25 сентября 2025 года об увольнении с военной службы в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и обязал обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт от 25 сентября 2025 года об увольнении с военной службы в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» с учетом правовой оценки, данной судом в мотивировочной части настоящего решения, и принять мотивированное решение по результатам рассмотрения рапорта.

Суд отметил, что Порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года № 531, не предусматривает такого способа реагирования на поданный военнослужащим рапорт, как оставление его без рассмотрения или признание его не подлежащим рассмотрению. По результатам рассмотрения рапорта уполномоченное должностное лицо должно принять решение по существу затронутого вопроса, а в случае отказа в его удовлетворении изложить мотивы такого отказа.

Суд указал, что положения части второй статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и пункта 144-1 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, определяют особенности прохождения военной службы лицами, военная служба которых приостановлена, и регулируют вопросы их увольнения с военной службы. В то же время указанные нормы не устанавливают особенностей рассмотрения рапортов таких военнослужащих и не предусматривают права командира воинской части оставить поданный рапорт без рассмотрения или признать его не подлежащим рассмотрению.

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