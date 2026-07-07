ВЛК визнала військового непридатним, але військова частина рапорт на звільнення проігнорували: що вирішив суд

Військовослужбовець через суд домігся повторного розгляду свого рапорту про звільнення за станом здоров'я.

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Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця, який оскаржив бездіяльність військової частини щодо нерозгляду його рапорту про звільнення зі служби за станом здоров’я. Суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов’язав командування повторно розглянути рапорт і ухвалити вмотивоване рішення.

Обставини справи

Військовослужбовець звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до військової частини, в якому просив:

визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо нерозгляду рапорту від 25 вересня 2025 року про звільнення з військової служби у зв’язку із непридатністю до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

зобов’язати військову частину розглянути по суті рапорт від 25 вересня 2025 року та прийняти рішення по суті, про що повідомити позивача.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що він визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що підтверджується свідоцтвом про хворобу. У зв’язку з цим позивач звернувся з рапортом від 25 вересня 2025 року про звільнення з військової служби за станом здоров’я. Рапорт було надіслано засобами поштового зв’язку та вручено одержувачу 2 жовтня 2025 року. Проте станом на 7 січня 2026 року поданий рапорт командуванням не розглянуто, відповіді позивач не отримав.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з наказу командира військової частини від 10 листопада 2022 року позивача звільнено із займаної посади, призупинено військову службу та він вважається таким, що не виконує обов’язки військової служби. Позивач визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку свідоцтвом про хворобу від 20 листопада 2023 року.

Що вирішив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд у справі № 260/80/26 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо неналежного розгляду рапорту позивача від 25 вересня 2025 року про звільнення з військової служби за підпунктом «б» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт від 25 вересня 2025 року про звільнення з військової служби за підпунктом «б» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з урахуванням правової оцінки, наданої судом у мотивувальній частині цього рішення, та прийняти вмотивоване рішення за результатами розгляду рапорту.

Суд зазначив, що Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України, затверджений наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року № 531, не передбачає такого способу реагування на поданий військовослужбовцем рапорт, як залишення його без розгляду чи визнання таким, що не підлягає розгляду. За результатами розгляду рапорту уповноважена посадова особа повинна прийняти рішення по суті порушеного питання, а у разі відмови у його задоволенні викласти мотиви такої відмови.

Суд вказав, що положення частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пункту 144-1 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, визначають особливості проходження військової служби особами, військову службу яких призупинено, та регулюють питання їх звільнення з військової служби. Водночас зазначені норми не встановлюють особливостей розгляду рапортів таких військовослужбовців та не передбачають права командира військової частини залишити поданий рапорт без розгляду або визнати його таким, що не підлягає розгляду.

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