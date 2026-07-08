Штучний інтелект пропонують залучити до перевірки держзакупівель та декларацій посадовців

Системи штучного інтелекту можуть аналізувати тендери, майнові декларації та виявляти підозрілі закономірності.

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В Україні пропонують розпочати експериментальний проєкт із впровадження систем штучного інтелекту в роботу державних органів для автоматизованого виявлення корупційних ризиків. Відповідну петицію зареєстрували на адресу Кабміну.

Її автор вважає, що використання сучасних технологій дозволить зменшити вплив людського фактора, підвищити прозорість використання бюджетних коштів, посилити контроль за державними закупівлями та майновими деклараціями посадовців, а також сприятиме цифровій трансформації державного управління в умовах відбудови країни та євроінтеграції.

Чому пропонують запровадити штучний інтелект

У тексті петиції №41/010270-26еп зазначається, що впровадження передових технологій є одним із ключових чинників забезпечення прозорості процесів відбудови України та реалізації євроінтеграційного курсу.

Автори документа наголошують, що для подолання корупційних ризиків і мінімізації впливу людського фактора державне управління потребує системної цифрової трансформації із залученням систем штучного інтелекту.

На їхню думку, технології ШІ здатні в режимі реального часу аналізувати великі масиви інформації, виявляти приховані зв'язки та аномалії у державних реєстрах, державних закупівлях і майнових деклараціях посадовців.

Які рішення пропонують Кабінету Міністрів

Уряд закликають ухвалити постанову про запуск експериментального проєкту щодо впровадження систем штучного інтелекту для антикорупційного моніторингу діяльності державних установ.

Також пропонується доручити Міністерству цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Національним агентством з питань запобігання корупції розробити єдині технічні вимоги для інтеграції моделей штучного інтелекту до низки державних систем.

Як пропонують використовувати ШІ у Prozorro

Одним із напрямів інтеграції має стати система електронних закупівель Prozorro.

Передбачається, що системи штучного інтелекту зможуть ще до підписання договору автоматично виявляти:

пов'язаних між собою учасників закупівель;

аномальне ціноутворення;

дискримінаційні умови у тендерній документації.

На думку автора, це дозволить оперативніше виявляти потенційні корупційні ризики під час проведення закупівель.

Для чого ШІ хочуть інтегрувати до реєстру декларацій

Ще одним напрямом пропонується визначити інтеграцію штучного інтелекту до Єдиного державного реєстру декларацій.

Автори петиції пропонують використовувати технології для автоматизованого моніторингу декларацій та порівняння способу життя посадових осіб із їхніми офіційно задекларованими доходами.

До розробки алгоритмів пропонують залучити ІТ-фахівців та міжнародних експертів

Окремо в петиції пропонується залучити до розроблення технічного завдання провідних українських ІТ-фахівців, профільні громадські організації та міжнародних експертів.

На думку автора, це має забезпечити незалежність алгоритмів, їхню кібербезпеку та довіру до результатів роботи систем.

Яких результатів очікують автори петиції

Автор петиції вважає, що цифровізація антикорупційного моніторингу із застосуванням інструментів штучного інтелекту забезпечить безперервний контроль за використанням бюджетних коштів і фінансової допомоги міжнародних донорів.

Крім того, на його думку, реалізація такого проєкту сприятиме зміцненню репутації України як держави, що активно впроваджує сучасні цифрові технології у сфері державного управління.

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