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Чи буде дефіцит пального в Україні – Юлія Свириденко зробила заяву після наради з операторами ринку

20:48, 7 липня 2026
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Прем'єр-міністерка заявила, що країна забезпечена необхідними запасами, а влада працює над захистом паливної інфраструктури.
Чи буде дефіцит пального в Україні – Юлія Свириденко зробила заяву після наради з операторами ринку
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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбулася координаційна нарада за участю операторів ринку нафтопродуктів і всіх причетних відомств щодо стабільного забезпечення України пальним. Пріоритетом визначено потреби прифронтових громад.

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За словами глави уряду, російські удари по автозаправних станціях стають системним викликом для безпеки людей і функціонування паливної інфраструктури.

Водночас Свириденко зазначила, що наразі необхідні обсяги пального в країні є в наявності, а дефіциту немає.

За її словами, уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які мають і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони, а також об'єктів критичної інфраструктури.

Окремо під час наради визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи автозаправних станцій у регіонах, які перебувають під постійною загрозою російських атак.

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АЗС Юлія Свириденко

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