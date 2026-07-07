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Будет ли в Украине дефицит топлива — Юлия Свириденко выступила с заявлением после совещания с операторами рынка

20:48, 7 июля 2026
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Премьер-министр заявила, что страна обеспечена необходимыми запасами, а власти работают над защитой топливной инфраструктуры.
Будет ли в Украине дефицит топлива — Юлия Свириденко выступила с заявлением после совещания с операторами рынка
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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что состоялось координационное совещание с участием операторов рынка нефтепродуктов и всех заинтересованных ведомств по вопросу стабильного обеспечения Украины топливом. Приоритетом определены потребности прифронтовых общин.

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По словам главы правительства, российские удары по автозаправочным станциям становятся системной угрозой для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры.

В то же время Свириденко отметила, что в настоящее время необходимые объемы топлива в стране имеются в наличии, а дефицита нет.

По её словам, правительство заблаговременно реализует комплекс решений, которые должны и в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки топлива для граждан, бизнеса, сил безопасности и обороны, а также объектов критической инфраструктуры.

Отдельно в ходе совещания были определены дополнительные меры по повышению безопасности работы автозаправочных станций в регионах, находящихся под постоянной угрозой российских атак.

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АЗС Юлия Свириденко

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