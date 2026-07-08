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Искусственный интеллект предлагают привлечь к проверке государственных закупок и деклараций должностных лиц

10:35, 8 июля 2026
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Системы искусственного интеллекта могут анализировать тендеры, имущественные декларации и выявлять подозрительные закономерности.
Искусственный интеллект предлагают привлечь к проверке государственных закупок и деклараций должностных лиц
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В Украине предлагают начать экспериментальный проект по внедрению систем искусственного интеллекта в работу государственных органов для автоматизированного выявления коррупционных рисков. Соответствующая петиция зарегистрирована на имя Кабинета Министров.

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Ее автор считает, что использование современных технологий позволит уменьшить влияние человеческого фактора, повысить прозрачность использования бюджетных средств, усилить контроль за государственными закупками и имущественными декларациями должностных лиц, а также будет способствовать цифровой трансформации государственного управления в условиях восстановления страны и евроинтеграции.

Почему предлагают внедрить искусственный интеллект

В тексте петиции №41/010270-26эп отмечается, что внедрение передовых технологий является одним из ключевых факторов обеспечения прозрачности процессов восстановления Украины и реализации курса на евроинтеграцию.

Автор документа подчеркивает, что для преодоления коррупционных рисков и минимизации влияния человеческого фактора государственное управление нуждается в системной цифровой трансформации с привлечением систем искусственного интеллекта.

По его мнению, технологии ИИ способны в режиме реального времени анализировать большие массивы информации, выявлять скрытые связи и аномалии в государственных реестрах, государственных закупках и имущественных декларациях должностных лиц.

Какие решения предлагают Кабинету Министров

Правительство призывают принять постановление о запуске экспериментального проекта по внедрению систем искусственного интеллекта для антикоррупционного мониторинга деятельности государственных учреждений.

Также предлагается поручить Министерству цифровой трансформации совместно с Министерством экономики и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции разработать единые технические требования для интеграции моделей искусственного интеллекта в ряд государственных систем.

Как предлагают использовать ИИ в Prozorro

Одним из направлений интеграции должна стать система электронных закупок Prozorro.

Предполагается, что системы искусственного интеллекта смогут еще до подписания договора автоматически выявлять:

  • связанных между собой участников закупок;
  • аномальное ценообразование;
  • дискриминационные условия в тендерной документации.

По мнению автора, это позволит оперативнее выявлять потенциальные коррупционные риски при проведении закупок.

Для чего ИИ хотят интегрировать в реестр деклараций

Еще одним направлением предлагается определить интеграцию искусственного интеллекта в Единый государственный реестр деклараций.

Автор петиции предлагает использовать технологии для автоматизированного мониторинга деклараций и сравнения образа жизни должностных лиц с их официально задекларированными доходами.

К разработке алгоритмов предлагают привлечь ИТ-специалистов и международных экспертов

Отдельно в петиции предлагается привлечь к разработке технического задания ведущих украинских ИТ-специалистов, профильные общественные организации и международных экспертов.

По мнению автора, это должно обеспечить независимость алгоритмов, их кибербезопасность и доверие к результатам работы систем.

Каких результатов ожидает автор петиции

Автор петиции считает, что цифровизация антикоррупционного мониторинга с применением инструментов искусственного интеллекта обеспечит непрерывный контроль за использованием бюджетных средств и финансовой помощи международных доноров.

Кроме того, по его мнению, реализация такого проекта будет способствовать укреплению репутации Украины как государства, активно внедряющего современные цифровые технологии в сфере государственного управления.

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