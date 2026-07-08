Искусственный интеллект предлагают привлечь к проверке государственных закупок и деклараций должностных лиц

Системы искусственного интеллекта могут анализировать тендеры, имущественные декларации и выявлять подозрительные закономерности.

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В Украине предлагают начать экспериментальный проект по внедрению систем искусственного интеллекта в работу государственных органов для автоматизированного выявления коррупционных рисков. Соответствующая петиция зарегистрирована на имя Кабинета Министров.

Ее автор считает, что использование современных технологий позволит уменьшить влияние человеческого фактора, повысить прозрачность использования бюджетных средств, усилить контроль за государственными закупками и имущественными декларациями должностных лиц, а также будет способствовать цифровой трансформации государственного управления в условиях восстановления страны и евроинтеграции.

Почему предлагают внедрить искусственный интеллект

В тексте петиции №41/010270-26эп отмечается, что внедрение передовых технологий является одним из ключевых факторов обеспечения прозрачности процессов восстановления Украины и реализации курса на евроинтеграцию.

Автор документа подчеркивает, что для преодоления коррупционных рисков и минимизации влияния человеческого фактора государственное управление нуждается в системной цифровой трансформации с привлечением систем искусственного интеллекта.

По его мнению, технологии ИИ способны в режиме реального времени анализировать большие массивы информации, выявлять скрытые связи и аномалии в государственных реестрах, государственных закупках и имущественных декларациях должностных лиц.

Какие решения предлагают Кабинету Министров

Правительство призывают принять постановление о запуске экспериментального проекта по внедрению систем искусственного интеллекта для антикоррупционного мониторинга деятельности государственных учреждений.

Также предлагается поручить Министерству цифровой трансформации совместно с Министерством экономики и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции разработать единые технические требования для интеграции моделей искусственного интеллекта в ряд государственных систем.

Как предлагают использовать ИИ в Prozorro

Одним из направлений интеграции должна стать система электронных закупок Prozorro.

Предполагается, что системы искусственного интеллекта смогут еще до подписания договора автоматически выявлять:

связанных между собой участников закупок;

аномальное ценообразование;

дискриминационные условия в тендерной документации.

По мнению автора, это позволит оперативнее выявлять потенциальные коррупционные риски при проведении закупок.

Для чего ИИ хотят интегрировать в реестр деклараций

Еще одним направлением предлагается определить интеграцию искусственного интеллекта в Единый государственный реестр деклараций.

Автор петиции предлагает использовать технологии для автоматизированного мониторинга деклараций и сравнения образа жизни должностных лиц с их официально задекларированными доходами.

К разработке алгоритмов предлагают привлечь ИТ-специалистов и международных экспертов

Отдельно в петиции предлагается привлечь к разработке технического задания ведущих украинских ИТ-специалистов, профильные общественные организации и международных экспертов.

По мнению автора, это должно обеспечить независимость алгоритмов, их кибербезопасность и доверие к результатам работы систем.

Каких результатов ожидает автор петиции

Автор петиции считает, что цифровизация антикоррупционного мониторинга с применением инструментов искусственного интеллекта обеспечит непрерывный контроль за использованием бюджетных средств и финансовой помощи международных доноров.

Кроме того, по его мнению, реализация такого проекта будет способствовать укреплению репутации Украины как государства, активно внедряющего современные цифровые технологии в сфере государственного управления.

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