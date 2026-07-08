Одразу після ДТП поліція доставила чоловіка до ТЦК – суд відмовив у скасуванні мобілізації

Суд зазначив, що рішення про придатність ухвалює ВЛК, а сама процедура мобілізації є незворотною.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного, який просив скасувати накази про призов на військову службу під час мобілізації та зарахування до списків особового складу військової частини. Суд дійшов висновку, що підстав для задоволення позову немає, а також звернув увагу на правову позицію Верховного Суду щодо незворотності процедури мобілізації.

Обставини справи

Громадянин звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військової частини, в якому просив скасувати наказ територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призов на військову службу під час мобілізації в особливий період та наказ командира військової частини в частині зарахування до списків особового складу військової частини та виключити його зі списків особового складу.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що 10 листопада 2025 року під час оформлення ДТП його було доставлено працівниками поліції до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після чого його направили для проходження військово-лікарської комісії, де без належного медичного огляду було виписано висновок про придатність. Позивач стверджував, що він не проходив військово-лікарську комісію, а всі документи були оформлені без його участі.

Судом встановлено, що позивач є військовозобов’язаною особою та перебуває на військовому обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. 10 листопада 2025 року позивача було доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Того ж дня здійснено медичний огляд позивача військово-лікарською комісією, за результатами якого позивача визнано придатним до військової служби. Наказом командира військової частини від 19 листопада 2025 року № 334 позивача зараховано до списків особового складу військової частини.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/12265/26 ухвалив рішення відмовити в задоволенні позовної заяви.

Суд дійшов висновку, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. У разі збройної агресії проти України Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд зазначив, що призов на військову службу під час мобілізації проводиться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Суд вказав, що перевірка органами Національної поліції України документів, зокрема військово-облікових, під час мобілізації є законною дією.

Щодо тверджень про порушення процедури проведення медичного огляду суд зазначив, що рішення щодо придатності особи до військової служби приймається військово-лікарською комісією, а не територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Позовні вимоги не стосуються оскарження постанови військово-лікарської комісії.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 5 лютого 2025 року у справі № 160/2592/23, згідно з якою процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Аналогічно проведення медичного огляду особи військово-лікарською комісією в порядку, визначеному Положення № 402, також не впливатиме на відновлення порушеного права позивача в контексті порушеної процедури призову позивача на військову службу, яка є, власне, предметом спору в цій справі.

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