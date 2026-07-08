Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: які документи мають подати іноземці для отримання пільг

Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу ОІВВ надсилається на ту електронну або поштову адресу, яка вказана в заяві.

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Іноземці та особи без громадянства, які під час захисту України отримали поранення, травму чи інше ушкодження, що призвело до інвалідності, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Такий статус надає право на відповідні гарантії та підтримку.

Як пояснює Харківський ТЦК та СП, право на отримання статусу мають іноземці або особи без громадянства, які уклали контракт та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях або брали безпосередню участь в обороні України під час повномасштабного збройного вторгнення РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Подати заяву разом із пакетом документів можна лише особисто. Це можна зробити безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів України поштою за адресою: вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001, електронною поштою на адресу [email protected] або через ЦНАП.

Для оформлення статусу необхідно подати:

заяву за зразком, визначеним додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року №719,

копію паспорта з перекладом українською мовою,

копію документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків,

копію висновку експертної команди або довідки МСЕК про інвалідність,

повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг,

копію довідки форми №6 відповідно до Порядку №413.

Після подання документів рішення ухвалює міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України. Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу надсилається на електронну або поштову адресу, зазначену в заяві. Якщо документи подавалися через ЦНАП, відповідне повідомлення також отримує ця установа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які зазнали серйозних ушкоджень здоров’я внаслідок вибухів, дії боєприпасів чи військового озброєння, мають право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомили в Уряді. В Уряді зазначають, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни передбачає низку соціальних гарантій, пільг і державних виплат згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».