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Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: які документи мають подати іноземці для отримання пільг

08:29, 8 липня 2026
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Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу ОІВВ надсилається на ту електронну або поштову адресу, яка вказана в заяві.
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни: які документи мають подати іноземці для отримання пільг
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Іноземці та особи без громадянства, які під час захисту України отримали поранення, травму чи інше ушкодження, що призвело до інвалідності, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Такий статус надає право на відповідні гарантії та підтримку.

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Як пояснює Харківський ТЦК та СП, право на отримання статусу мають іноземці або особи без громадянства, які уклали контракт та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях або брали безпосередню участь в обороні України під час повномасштабного збройного вторгнення РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Подати заяву разом із пакетом документів можна лише особисто. Це можна зробити безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів України поштою за адресою: вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001, електронною поштою на адресу [email protected] або через ЦНАП.

Для оформлення статусу необхідно подати:

  • заяву за зразком, визначеним додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року №719,
  • копію паспорта з перекладом українською мовою,
  • копію документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків,
  • копію висновку експертної команди або довідки МСЕК про інвалідність,
  • повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг,
  • копію довідки форми №6 відповідно до Порядку №413.

Після подання документів рішення ухвалює міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів України. Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу надсилається на електронну або поштову адресу, зазначену в заяві. Якщо документи подавалися через ЦНАП, відповідне повідомлення також отримує ця установа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які зазнали серйозних ушкоджень здоров’я внаслідок вибухів, дії боєприпасів чи військового озброєння, мають право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомили в Уряді. В Уряді зазначають, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни передбачає низку соціальних гарантій, пільг і державних виплат згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

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війна іноземець воєнний стан інвалідність

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