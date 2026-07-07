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ВРП внесла Президенту подання про призначення чотирьох суддів

18:09, 7 липня 2026
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Вища рада правосуддя рекомендувала призначити трьох суддів до апеляційних судів та одного — до місцевого суду Луганської області.
ВРП внесла Президенту подання про призначення чотирьох суддів
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення чотирьох суддів на посади в апеляційних і місцевому судах.

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Зокрема, ВРП рекомендувала призначити:

  • Андрія Тустановського — на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;
  • Тетяну Шевиріну — на посаду судді Одеського апеляційного суду;
  • Тетяну Федоренко — на посаду судді Одеського апеляційного суду;
  • Євгенія Романовського — на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області.

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суд суддя призначення ВРП

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