ВРП внесла Президенту подання про призначення чотирьох суддів
18:09, 7 липня 2026
Вища рада правосуддя рекомендувала призначити трьох суддів до апеляційних судів та одного — до місцевого суду Луганської області.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення чотирьох суддів на посади в апеляційних і місцевому судах.
Зокрема, ВРП рекомендувала призначити:
- Андрія Тустановського — на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;
- Тетяну Шевиріну — на посаду судді Одеського апеляційного суду;
- Тетяну Федоренко — на посаду судді Одеського апеляційного суду;
- Євгенія Романовського — на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.