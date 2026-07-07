ВРП внесла Президенту подання про призначення чотирьох суддів

Вища рада правосуддя рекомендувала призначити трьох суддів до апеляційних судів та одного — до місцевого суду Луганської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення чотирьох суддів на посади в апеляційних і місцевому судах.

Зокрема, ВРП рекомендувала призначити:

Андрія Тустановського — на посаду судді Миколаївського апеляційного суду;

Тетяну Шевиріну — на посаду судді Одеського апеляційного суду;

Тетяну Федоренко — на посаду судді Одеського апеляційного суду;

Євгенія Романовського — на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.