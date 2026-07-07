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ВСП внесла Президенту представление о назначении четырёх судей

18:09, 7 июля 2026
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Высший совет правосудия рекомендовал назначить трёх судей в апелляционные суды и одного — в местный суд Луганской области.
ВСП внесла Президенту представление о назначении четырёх судей
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Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении четырех судей на должности в апелляционных и местных судах.

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В частности, ВСП рекомендовал назначить:

  • Андрея Тустановского — на должность судьи Николаевского апелляционного суда;
  • Татьяну Шевирину — на должность судьи Одесского апелляционного суда;
  • Татьяну Федоренко — на должность судьи Одесского апелляционного суда;
  • Евгения Романовского — на должность судьи Рубежанского городского суда Луганской области.

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