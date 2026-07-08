Ветераны с инвалидностью могут получить до 70 тысяч гривен: в каком случае

Размер компенсации составляет фактическую сумму расходов, подтвержденную документами, но не больше 70 тысяч гривен.

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В Украине действует программа Министерства по делам ветеранов, предусматривающая возмещение расходов на адаптацию собственного автомобиля под потребности людей с инвалидностью. Программа направлена на поддержку мобильности и безбарьерного доступа к гражданской жизни Защитников и Защитниц, получивших ранения во время войны.

Как сообщает Закарпатский ТЦК и СП, компенсацию могут получить ветераны и ветеранки с инвалидностью, которые прошли обучение или переподготовку водителей как лица с инвалидностью в аккредитованных автошколах, получили водительское удостоверение с соответствующими отметками, переоборудовали собственное транспортное средство в соответствии с Порядком переоборудования транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №607 от 21 июля 2010 года, а также зарегистрировали переоборудованный автомобиль после 1 января 2026 года.

Размер компенсации составляет фактическую сумму документально подтвержденных расходов, но не более 70 тысяч гривен. Для этого необходимо сохранять чеки, акты выполненных работ и квитанции.

Для получения компенсации необходимо выбрать СТО или мастерскую, имеющие разрешение и опыт переоборудования автомобилей для людей с инвалидностью, получить заключение о согласовании переоборудования транспортного средства в ГП «ДержавтотрансНДІпроект» или Главном сервисном центре МВД, выполнить работы в соответствии с согласованными требованиями, пройти сертификацию переоборудованного автомобиля, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД, после чего подать заявление и пакет документов в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики при областной военной администрации, районной администрации или органе местного самоуправления.

К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность, подтверждающих статус ветерана, право управления транспортным средством, регистрацию переоборудованного автомобиля и понесенные расходы. Если часть информации уже содержится в государственных реестрах или находится в распоряжении соответствующего органа, повторно подавать такие документы не нужно.

Поданные документы рассматриваются в течение трех рабочих дней. В случае отказа заявителя письменно уведомляют о причинах и возможности повторного обращения после устранения недостатков. После поступления средств компенсация перечисляется на банковский счет заявителя в течение пяти рабочих дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ветераны и ветеранки, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, могут получить до 95 тыс. грн целевой поддержки. Прием заявлений уже начался.