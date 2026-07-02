До 95 тысяч гривен помощи: ветераны в Украине могут получить новые выплаты

Деньги можно использовать для обустройства быта и создания более комфортного и безопасного жилого пространства.

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Ветераны и ветеранки, которые полностью или частично потеряли зрение при защите Украины, могут получить до 95 тыс. грн целевой поддержки. Прием заявок уже стартовал.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средства от Красного Креста будут поступать на специальные счета с 1 августа по 30 октября 2026 года. Их можно использовать на обустройство быта и создание более комфортного и безопасного жилого пространства.

Предусмотрено 26 видов бытовой техники на выбор, которые помогут сделать повседневную жизнь более автономной и удобной. В перечень входят специализированные адаптационные гаджеты, в частности смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивная бытовая техника и специальные навигационные системы.

Подать заявление можно лично, через уполномоченного представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства. Для внутренне перемещенных лиц заявления принимаются по адресу фактического проживания.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинский парламент рассматривает инициативу, которая может существенно изменить подход к социальной поддержке ветеранов с тяжелыми последствиями ранений. Речь идет о попытке перейти к более точной, «привязанной к реальному состоянию здоровья» модели помощи. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже поддержал законопроект №15267 и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Ключевая идея документа заключается в изменении самой логики социальной поддержки ветеранов. Законопроект предлагает отказаться от исключительно статусного подхода и внедрить модель, где главным критерием становится степень утраты профессиональной трудоспособности.