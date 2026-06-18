Ветеранам с тяжелыми ранениями будут выплачивать до 100% средней зарплаты: в Раде готовят новую систему

Размер помощи будет зависеть от процента утраты трудоспособности — предлагается новая модель социальной поддержки.

Фото: Офис Президента

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский парламент рассматривает инициативу, которая может существенно изменить подход к социальной поддержке ветеранов с тяжелыми последствиями ранений. Речь идет о попытке перейти к более точной, «привязанной к реальному состоянию здоровья» модели помощи. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже поддержал законопроект №15267 и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Законопроект о новой системе поддержки сделал шаг к залу парламента

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел проект закона «О социальной поддержке ветеранов войны со существенной утратой функциональности вследствие защиты Родины от вооруженной агрессии Российской Федерации» (рег. №15267).

По итогам обсуждения депутаты поддержали рекомендацию включить документ в повестку дня сессии и принять его за основу.

Помощь больше не «по статусу», а по реальным последствиям

Ключевая идея документа заключается в изменении самой логики социальной поддержки ветеранов. Законопроект предлагает отказаться от исключительно статусного подхода и внедрить модель, где главным критерием становится степень утраты профессиональной трудоспособности.

Речь идет о ветеранах, которые в результате боевых действий получили ранения, контузии, увечья или заболевания и имеют существенные ограничения в повседневной жизнедеятельности. Для них предлагается установить отдельный правовой режим социальной поддержки.

Новая категория ветеранов: когда решает процент утраты трудоспособности

Законопроект вводит отдельную категорию — ветераны войны со существенной утратой функциональности. К ней относятся лица, которым установлен процент утраты профессиональной трудоспособности, полученной вследствие защиты Украины.

Именно этот показатель становится центральным критерием для назначения помощи, фактически приближая систему к медико-социальной оценке реального состояния человека, а не только формального статуса инвалидности.

Выплаты, привязанные к средней зарплате: 80% или полная сумма

Одним из ключевых нововведений является введение ежемесячной государственной социальной помощи, размер которой напрямую зависит от степени утраты трудоспособности.

Если она составляет от 66% до 84%, предусматривается выплата в размере 80% среднемесячной заработной платы в Украине за предыдущий год. В случае утраты более 84% — 100% средней зарплаты.

Таким образом, предлагается фактически «привязать» поддержку к среднему экономическому показателю в стране, а не к фиксированным социальным стандартам.

Кто и как будет платить: роль реестров и цифровых сервисов

Администрирование выплат планируется возложить на Министерство по делам ветеранов Украины с использованием Единого государственного реестра ветеранов войны. Это означает переход к максимально цифровизированной модели учета и назначения помощи.

Заявление на получение выплат можно будет подавать через электронные сервисы, в том числе через мобильное приложение «Дія», что должно упростить доступ к программе для ветеранов, включая тех, кто находится за рубежом.

Репарации вместо бюджета: отдельный финансовый сценарий

Отдельное внимание в законопроекте уделено источникам финансирования. Предусматривается, что выплаты могут осуществляться не только из государственного бюджета, но и за счет репараций, конфискованных активов или иных взысканий с Российской Федерации.

В таких случаях помощь может предоставляться независимо от того, получает ли лицо другие социальные выплаты или пенсию. Это создает альтернативный финансовый контур поддержки пострадавших ветеранов.

Оценка депутатов: ставка на справедливость и индивидуальный подход

Во время рассмотрения депутаты подчеркнули, что предложенная модель позволяет точнее учитывать последствия ранений и реальное состояние человека. По их мнению, ключевым является не формальный статус, а фактическое влияние утраты функциональности на повседневную жизнь и трудоспособность.

Именно это, согласно логике инициативы, должно сделать систему более справедливой и адресной.

Что еще меняет законопроект: от идентификации до ограничений

Отдельно документ регулирует ряд процедурных вопросов. Речь идет о порядке перерасчета помощи при изменении степени утраты трудоспособности, основаниях прекращения или возобновления выплат, а также механизме возврата излишне полученных средств.

Предусмотрены специальные правила для ветеранов, находящихся за рубежом: они должны проходить ежегодную физическую идентификацию до 31 декабря.

Также установлены ограничения на обращение взыскания на эти выплаты — в большинстве случаев они защищены, за исключением алиментов или возмещения вреда здоровью.

Как появилась идея новой модели поддержки

Как сообщалось ранее, законопроект №15267 от 22 мая 2026 года был разработан как ответ на ограничения действующей системы социального обеспечения.

Сейчас она в основном базируется на пенсионных и страховых механизмах и не учитывает в полном объеме степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Именно этот подход предлагается изменить.

Документ также предусматривает внесение изменений в ряд законов, включая законы о социальном страховании, реабилитации лиц с инвалидностью и исполнительном производстве, для согласования новой системы с действующей правовой базой.

Что дальше: возможный переход к новой социальной модели

В случае принятия законопроекта в целом Украина получит отдельный механизм ежемесячной поддержки ветеранов с тяжелыми последствиями ранений, привязанный к степени утраты трудоспособности и средней заработной плате в стране.

Фактически речь идет о попытке сформировать новую архитектуру социальной защиты ветеранов — более дифференцированную, цифровую и ориентированную на реальное состояние здоровья человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.