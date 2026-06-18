Ветеранам із тяжкими пораненнями виплачуватимуть до 100% середньої зарплати: у Раді готують нову систему

Розмір допомоги залежатиме від відсотка втрати працездатності — пропонується нова модель соціальної підтримки.

Фото: Офіс Президента

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Український парламент розглядає ініціативу, яка може суттєво змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів із тяжкими наслідками поранень. Йдеться про спробу перейти до більш точної, «прив’язаної до реального стану здоров’я» моделі допомоги. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів уже підтримав законопроєкт №15267 і рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу.

Законопроєкт про нову систему підтримки зробив крок до зали парламенту

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув проєкт закону «Про соціальну підтримку ветеранів війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації» (реєстр. №15267).

За підсумками обговорення депутати підтримали рекомендацію включити документ до порядку денного сесії та ухвалити його за основу.

Допомога більше не «за статусом», а за реальними наслідками

Ключова ідея документа полягає у зміні самої логіки соціальної підтримки ветеранів. Законопроєкт пропонує відійти від виключно статусного підходу та запровадити модель, де головним критерієм стає ступінь втрати професійної працездатності.

Мова йде про ветеранів, які внаслідок бойових дій зазнали поранень, контузій, каліцтв або захворювань і мають суттєві обмеження у повсякденному функціонуванні. Для них пропонується встановити окремий правовий режим соціальної підтримки.

Нова категорія ветеранів: коли вирішує відсоток втрати працездатності

Законопроєкт вводить окрему категорію — ветерани війни із суттєвою втратою функціональності. До неї відносяться особи, яким визначено відсоток втрати професійної працездатності, отриманої внаслідок захисту України.

Саме цей показник стає центральним критерієм для призначення допомоги, що фактично наближає систему до медико-соціальної оцінки реального стану людини, а не лише формального статусу інвалідності.

Виплати, прив’язані до середньої зарплати: 80% або повна сума

Однією з ключових новацій є запровадження щомісячної державної соціальної допомоги, розмір якої напряму залежить від ступеня втрати працездатності.

Якщо він становить від 66% до 84%, передбачено виплату у розмірі 80% середньомісячної заробітної плати в Україні за попередній рік. У разі втрати понад 84% — 100% середньої зарплати.

Таким чином, пропонується фактично «прив’язати» підтримку до середнього економічного показника в країні, а не до фіксованих соціальних стандартів.

Хто і як платитиме: роль реєстрів та цифрових сервісів

Адміністрування виплат планується покласти на Міністерство у справах ветеранів України з використанням Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це означає перехід до максимально цифровізованої моделі обліку та призначення допомоги.

Заяву на отримання виплат можна буде подавати через електронні сервіси, зокрема через мобільний застосунок Дія, що має спростити доступ до програми для ветеранів, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном.

Репарації замість бюджету: окремий фінансовий сценарій

Окрему увагу в законопроєкті приділено джерелам фінансування. Передбачається, що виплати можуть здійснюватися не лише з державного бюджету, а й за рахунок репарацій, конфіскованих активів або інших стягнень із Російської Федерації.

У таких випадках допомога може надаватися незалежно від того, чи отримує особа інші соціальні виплати або пенсію. Це створює альтернативний фінансовий контур для підтримки постраждалих ветеранів.

Під час розгляду депутати наголосили, що запропонована модель дозволяє точніше враховувати наслідки поранень і реальний стан людини. На їхню думку, ключовим є не формальний статус, а фактичний вплив втрати функціональності на повсякденне життя та працездатність.

Саме це, за логікою ініціативи, має зробити систему більш справедливою та адресною.

Що ще змінює законопроєкт: від ідентифікації до обмежень

Окремо документ регулює низку процедурних питань. Зокрема, йдеться про порядок перерахунку допомоги у разі зміни ступеня втрати працездатності, підстави для припинення чи відновлення виплат, а також механізм повернення надміру отриманих коштів.

Передбачено й спеціальні правила для ветеранів, які перебувають за кордоном: вони повинні проходити щорічну фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Також визначено обмеження щодо звернення стягнення на ці виплати — у більшості випадків вони захищені, за винятком аліментів або відшкодування шкоди здоров’ю.

Як з’явилася ідея нової моделі підтримки

Як повідомлялося раніше, законопроєкт №15267 від 22 травня 2026 року був розроблений як відповідь на обмеження чинної системи соціального забезпечення.

Нині вона переважно базується на пенсійних і страхових механізмах і не враховує у повному обсязі ступінь втрати професійної працездатності у відсотках. Саме цей підхід і пропонується змінити.

Документ також передбачає внесення змін до низки законів, зокрема про соціальне страхування, реабілітацію осіб з інвалідністю та виконавче провадження, щоб узгодити нову систему з чинною правовою базою.

Що далі: можливий перехід до нової соціальної моделі

У разі ухвалення законопроєкту в цілому Україна отримає окремий механізм щомісячної підтримки ветеранів із тяжкими наслідками поранень, який буде прив’язаний до ступеня втрати працездатності та середньої зарплати в країні.

Фактично йдеться про спробу сформувати нову архітектуру соціального захисту ветеранів — більш диференційовану, цифрову та орієнтовану на реальний стан здоров’я людини.

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