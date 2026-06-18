Коли повинні виплачувати відпускні: строки, правила виплати та що передбачає КЗпП

Відпускні мають бути виплачені до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством або колективним договором.

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Виплата заробітної плати за час щорічної відпустки є важливою гарантією трудових прав працівника, яка безпосередньо впливає на планування відпочинку та фінансову стабільність під час відпустки. Саме тому законодавство чітко регулює порядок та строки здійснення таких виплат, встановлюючи обов’язкові правила для роботодавців.

У зв’язку з цим важливо правильно розуміти чинні норми та зміни, які відбулися у трудовому законодавстві, оскільки саме вони визначають актуальний порядок виплати відпускних.

Строки виплати заробітної плати за час відпустки визначені статтею 21 Закону України «Про відпустки» та частиною третьою статті 115 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Ці норми діють на сьогодні у редакції Закону України від 01 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набрав чинності 19 липня 2022 року.

Що змінилося в законодавстві?

До внесення зазначених змін законодавство передбачало, що заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Наразі ця норма втратила чинність, і діє оновлений порядок, відповідно до якого заробітна плата за весь період відпустки має бути виплачена працівнику до її початку, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором.

Як це працює на практиці?

заробітна плата за час відпустки повинна бути виплачена до початку відпустки, при цьому початком відпустки вважається перший календарний день, визначений у наказі про її надання, але не пізніше цього строку;

відпускні можуть бути виплачені заздалегідь — за один, два, три дні, тиждень або інший період до початку відпустки;

оскільки чинне законодавство не встановлює конкретної дати виплати відпускних, роботодавець за погодженням із профспілкою або представниками трудового колективу (у разі її відсутності) повинен визначити та закріпити цей строк у колективному договорі.

Чи можна виплатити відпускні після початку відпустки?

Хоча законодавство прямо не містить заборони щодо виплати відпускних після початку відпустки та допускає можливість передбачення іншого порядку трудовим або колективним договором, слід враховувати положення статті 9 КЗпП України. Вона встановлює, що умови трудових договорів, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

Відтермінування виплати належних працівникові сум на період після початку відпустки розцінюється як погіршення його становища порівняно з гарантіями, передбаченими законодавством щодо строків виплати заробітної плати за час відпустки. З метою уникнення трудових спорів та конфліктних ситуацій недоцільним є включення до трудових чи колективних договорів положень, які суперечать вимогам статей 115 КЗпП України та 21 Закону України «Про відпустки».

Також варто враховувати, що на практиці органи державного нагляду (контролю) можуть розцінювати виплату відпускних після початку відпустки як порушення трудового законодавства, за що винні особи можуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Як звертає увагу Професійна спілка працівників охорони здоров’я України, такі порушення строків виплати відпускних розглядаються як ризик для дотримання трудових гарантій працівників та можуть призводити до трудових спорів і перевірок.

Що робити у форс-мажорних ситуаціях?

Іноді виникають непередбачувані обставини, коли працівнику необхідно терміново оформити відпустку поза графіком. У таких випадках роботодавцю та працівнику доцільно завчасно та належним чином документально врегулювати питання строків і порядку виплати відпускних з урахуванням конкретних обставин.

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