Когда должны выплачивать отпускные: сроки, правила выплаты и что предусматривает КЗоТ

Выплата заработной платы за время ежегодного отпуска является важной гарантией трудовых прав работника, которая непосредственно влияет на планирование отдыха и финансовую стабильность во время отпуска. Именно поэтому законодательство чётко регулирует порядок и сроки осуществления таких выплат, устанавливая обязательные правила для работодателей.

В связи с этим важно правильно понимать действующие нормы и изменения, которые произошли в трудовом законодательстве, поскольку именно они определяют актуальный порядок выплаты отпускных.

Сроки выплаты заработной платы за время отпуска определены статьёй 21 Закона Украины «Об отпусках» и частью третьей статьи 115 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Данные нормы действуют в редакции Закона Украины от 01 июля 2022 года № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», который вступил в силу 19 июля 2022 года.

Что изменилось в законодательстве?

До внесения указанных изменений законодательство предусматривало, что заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до его начала. В настоящее время эта норма утратила силу, и действует обновлённый порядок, согласно которому заработная плата за весь период отпуска должна быть выплачена работнику до его начала, если иное не предусмотрено законодательством, трудовым или коллективным договором.

Как это работает на практике?

Заработная плата за время отпуска должна быть выплачена до его начала, при этом началом отпуска считается первый календарный день, указанный в приказе о его предоставлении, но не позднее этого срока.

Отпускные могут быть выплачены заранее — за один, два, три дня, неделю или иной период до начала отпуска.

Поскольку действующее законодательство не устанавливает конкретной даты выплаты отпускных, работодатель по согласованию с профсоюзом или представителями трудового коллектива (при его отсутствии) должен определить и закрепить этот срок в коллективном договоре.

Можно ли выплатить отпускные после начала отпуска?

Хотя законодательство прямо не содержит запрета на выплату отпускных после начала отпуска и допускает возможность установления иного порядка трудовым или коллективным договором, следует учитывать положения статьи 9 КЗоТ Украины. Она устанавливает, что условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными.

Отсрочка выплаты причитающихся работнику сумм на период после начала отпуска рассматривается как ухудшение его положения по сравнению с гарантиями, предусмотренными законодательством относительно сроков выплаты заработной платы за время отпуска. В целях предотвращения трудовых споров и конфликтных ситуаций не рекомендуется включать в трудовые или коллективные договоры положения, противоречащие требованиям статей 115 КЗоТ Украины и 21 Закона Украины «Об отпусках».

Также следует учитывать, что на практике органы государственного надзора (контроля) могут расценивать выплату отпускных после начала отпуска как нарушение трудового законодательства, за которое виновные лица могут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Как обращает внимание Профессиональный союз работников здравоохранения Украины, такие нарушения сроков выплаты отпускных рассматриваются как риск для соблюдения трудовых гарантий работников и могут приводить к трудовым спорам и проверкам.

Что делать в форс-мажорных ситуациях?

Иногда возникают непредвиденные обстоятельства, когда работнику необходимо срочно оформить отпуск вне графика. В таких случаях работодателю и работнику целесообразно заранее и надлежащим образом документально урегулировать вопросы сроков и порядка выплаты отпускных с учётом конкретных обстоятельств.

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