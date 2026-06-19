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Лицу не хватает стажа для пенсии: как его докупить и что важно знать

08:24, 19 июня 2026
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Законодательство предусматривает возможность добровольной уплаты ЕСВ.
Лицу не хватает стажа для пенсии: как его докупить и что важно знать
Фото: unian.ua
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Если у человека для выхода на пенсию не хватает нескольких лет или месяцев страхового стажа, его можно докупить. Законодательство предусматривает возможность добровольной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за периоды, когда человек не работал официально. После уплаты взносов соответствующие периоды засчитываются в страховой стаж.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, как это сделать. Есть два способа:

- единовременная уплата за прошлые периоды

Можно оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали официально.

В 2026 году минимальный взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц стажа. Внести полную сумму нужно в течение 10 дней после заключения договора.

- добровольное участие (ежемесячная уплата)

Можно заключить договор минимум на один год и уплачивать взносы ежемесячно.

В 2026 году минимальный взнос составляет 1902,34 грн в месяц.

Куда обращаться?

Для заключения договора необходимо подать заявление в Государственную налоговую службу Украины по месту жительства (лично в бумажной форме или в электронной форме).

К заявлению необходимо приложить:

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию трудовой книжки (при наличии);
  • справку о страховом стаже (форма ОК-5).

Дополнительно:

  • членам личного крестьянского хозяйства, которые не относятся к лицам, подлежащим обязательному государственному социальному страхованию — документ, подтверждающий членство в хозяйстве;
  • домашним работникам — копию трудового договора.

В ПФ отметили, что на момент заключения договора лицо не должно подлежать обязательному государственному социальному страхованию.

  • Докупить стаж можно только за периоды, когда не было официального трудоустройства или предпринимательской деятельности.
  • Если лицо было застраховано, но взносы не уплачивались (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.
  • Заключить договор могут граждане с 16 лет.
  • Нарушение условий договора может стать основанием для его досрочного расторжения и лишить человека права на заключение такого договора в будущем.

Почему страховой стаж важен?

От него зависит право на:

  • пенсию;
  • оплату больничных;
  • помощь по безработице;
  • другие социальные выплаты.

Где проверить свой страховой стаж?

Проверить страховой стаж можно онлайн через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

На вебпортале можно просмотреть:

  • страховой стаж;
  • заработную плату, с которой уплачивались взносы;
  • данные электронной трудовой книжки;
  • информацию об уплате взносов работодателем.

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