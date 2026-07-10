Мужчина оспорил запись о нарушении правил воинского учета в Резерв+ и выиграл суд против ТЦК

Суд обязал ТЦК удалить из Реестра запись о нарушении правил воинского учета: ключевой вывод решения.

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Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что сведения о нарушении правил воинского учета не могут быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов лишь на основании самого факта возможного нарушения.

Суд отметил, что Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» предусматривает внесение в Реестр именно сведений о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП.

Поскольку в отношении истца протокол не составлялся, постановление не выносилось, а факт привлечения к административной ответственности отсутствовал, суд признал действия ТЦК противоправными и обязал исключить соответствующую запись из Реестра.

Истец обратился в суд после того, как обнаружил в своем электронном военно-учетном документе в приложении «Резерв+» запись о нарушении правил воинского учета. Также там отображалась информация об обращении ТЦК в Национальную полицию для его доставления с целью составления протокола об административном правонарушении.

Мужчина отмечал, что заблаговременно уведомлял ТЦК о прохождении обследования и лечения в связи с неизлечимой болезнью, неоднократно предоставлял медицинские документы и сообщал адрес для переписки. Впоследствии он также уведомил ТЦК о невозможности лично прибыть для решения вопроса о снятии с воинского учета именно из-за неизлечимой болезни и просил удалить из «Резерв+» и «Дии» информацию о нарушении правил воинского учета.

В то же время в отношении него не был составлен протокол об административном правонарушении и не было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Позиция ТЦК

Ответчик возражал против иска. В ТЦК указали, что истец не осуществил в установленном законом порядке регистрацию или декларирование нового места жительства, поэтому повестка была направлена по зарегистрированному адресу. После возврата почтового отправления лицо считалось надлежащим образом уведомленным о вызове.

В ТЦК также пояснили, что после неявки по повестке автоматически было сформировано обращение в Национальную полицию относительно доставления военнообязанного. Кроме того, ответчик утверждал, что информация о нарушении правил воинского учета в приложении «Резерв+» является следствием работы автоматизированной системы, а не отдельных действий должностных лиц ТЦК.

В то же время ТЦК считал, что предоставленные истцом медицинские документы не подтверждают его непрерывного лечения и не свидетельствуют о невозможности прибыть в территориальный центр комплектования после прекращения уважительных причин неявки.

Что установил суд

Суд установил, что истец неоднократно обращался в ТЦК с заявлениями о прохождении обследования и лечения, прилагал медицинские документы, сообщал адрес для переписки, а также обращался с заявлением о невозможности лично прибыть в ТЦК для решения вопроса о снятии с воинского учета в связи с неизлечимой болезнью. Одновременно он просил удалить из «Резерв+» и «Дии» информацию о нарушении правил воинского учета.

Вместе с тем после его неявки по повестке ТЦК обратился в Национальную полицию относительно административного задержания и доставления истца, а в электронном военно-учетном документе появилась запись о нарушении правил воинского учета.

При этом ответчик не отрицал, что в отношении истца не был составлен протокол об административном правонарушении, не было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и не было предоставлено никаких доказательств такого привлечения.

Правовой вывод суда

Суд обратил внимание по делу №160/32214/25, что Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» содержит исчерпывающий перечень сведений, которые могут быть внесены в Реестр.

В частности, в Реестр могут вноситься сведения о привлечении военнообязанного к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП с указанием даты, номера и краткого содержания протокола и/или постановления об административном правонарушении.

При этом каких-либо иных сведений о нарушении правил воинского учета Закон не предусматривает.

Суд подчеркнул, что сам факт возможного несоблюдения правил воинского учета, в частности неявки по вызову в ТЦК, неуточнения учетных данных или иных обязанностей, без составления протокола и/или постановления об административном правонарушении не является основанием для внесения соответствующих сведений в Реестр.

Отдельно суд отметил, что в данном деле он не оценивал, действительно ли истец нарушил правила воинского учета. Этот вопрос не входил в предмет спора. Предметом судебного рассмотрения являлась исключительно законность внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Также суд отклонил доводы ответчика об автоматическом отображении информации в «Резерв+», указав, что именно территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами ведения Реестра и в соответствии с законом обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его базы данных.

Решение

Днепропетровский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия ТЦК по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета, обязал исключить эти сведения из Реестра и взыскал с ответчика в пользу истца 968,96 грн судебного сбора.

В решении суд также сослался на правовые позиции Третьего апелляционного административного суда, который ранее указывал, что сам факт несоблюдения правил воинского учета без надлежащего оформления привлечения лица к административной ответственности не является основанием для внесения соответствующих сведений в Реестр.

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