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Кабмину предлагали установить максимальный срок пребывания мэров в должности — не более двух сроков подряд

14:09, 10 июля 2026
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Идея законодательно ограничить количество каденций городских голов не нашла достаточной поддержки среди граждан.
Кабмину предлагали установить максимальный срок пребывания мэров в должности — не более двух сроков подряд
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Идея законодательно ограничить пребывание городских голов в должности двумя сроками подряд не нашла достаточной поддержки среди граждан. Петиция, зарегистрированная на имя Кабинета министров, не смогла собрать необходимые 25 тысяч подписей, поэтому правительство не будет обязано рассматривать предложенные изменения в законодательство.

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До финиша не хватило почти 18 тысяч подписей

Петиция с призывом ввести ограничение для городских голов — не более двух сроков подряд в должности — была зарегистрирована 9 апреля.

По состоянию на 10 июля она набрала лишь около 6,7 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч. Таким образом, инициатива не преодолела установленный порог поддержки, необходимый для ее официального рассмотрения правительством.

Почему автор предлагал изменить правила для городских голов

Автор отмечал, что действующее законодательство не ограничивает количество каденций городского головы, из-за чего, по его мнению, в Украине фактически отсутствует ротация власти на местном уровне.

«Фактически, на местном уровне в Украине отсутствует ротация власти. Действующее законодательство Украины не ограничивает количество каденций городского головы. Это позволяет одному лицу удерживать власть в городе на протяжении десятилетий, что противоречит принципам демократического управления и подотчетности общине», — отмечалось в обращении.

Также указывалось, что длительное пребывание одного человека в должности мэра без законодательных ограничений может способствовать формированию личных клиентских сетей, усилению зависимости местных предпринимателей и должностных лиц от одного лица, а также снижению эффективности общественного контроля.

Какие изменения предлагали в Закон и Избирательный кодекс

По мнению автора петиции, установление максимального количества каденций позволило бы активнее привлекать новых лидеров к местному самоуправлению, усилить конкуренцию на выборах и уменьшить политическую монополию в отдельных городах.

В связи с этим он просил Кабинет министров разработать законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Избирательный кодекс Украины. Предлагалось установить, что одно лицо может занимать должность городского головы не более двух сроков подряд.

Поскольку петиция не набрала 25 тысяч голосов, правительство не обязано рассматривать ее по существу.

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