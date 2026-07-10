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Квоты на выбросы парниковых газов предлагают сделать предметом торговли — законопроект

14:27, 10 июля 2026
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Суды могут получить новые полномочия в спорах, касающихся разрешений на выбросы.
Квоты на выбросы парниковых газов предлагают сделать предметом торговли — законопроект
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15386, который предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины для создания и функционирования национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (НСТВ).

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Проект закона о национальной системе торговли квотами на выбросы парниковых газов предлагает интегрировать новую систему в действующее законодательство, определить полномочия государственных органов, уточнить сроки и установить процедуры функционирования механизма торговли квотами.

Основные положения законопроекта

  • Определение двух фаз НСТВ для постепенного запуска.
  • Перечень видов деятельности и парниковых газов, подпадающих под регулирование.
  • Участники: операторы установок, авиакомпании, судоходные компании и другие игроки рынка.
  • Порядок выпуска, обращения и аннулирования квот, предельные цены, резерв стабилизации рынка.
  • Бесплатное распределение квот в определенных случаях.
  • Создание реестра НСТВ.
  • Финансовая поддержка декарбонизации через государственный фонд.
  • Ответственность за нарушения.

Какие изменения предлагается внести в Кодекс административного судопроизводства

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс административного судопроизводства Украины новым основанием для обеспечения иска. Речь идет о возможности приостановления действия решений компетентного органа в сфере торговли квотами, в частности об аннулировании разрешения на выбросы парниковых газов, отказе в его выдаче или внесении изменений. Также предусмотрена возможность установления для органа или его должностных лиц запретов или обязанностей в отношении определенных действий.

Новый порядок получения разрешений на выбросы

Изменения в Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» предусматривают, что операторы установок, деятельность которых подпадает под систему торговли квотами, будут получать разрешение на выбросы парниковых газов по специальной процедуре.

При наличии такого разрешения отдельное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отношении условий, определенных разрешением на выбросы парниковых газов, не будет выдаваться.

Торговлю квотами интегрируют в рынок капитала

Законопроектом предлагается распространить действие Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» на отношения, связанные с торговлей квотами, за исключением случаев, когда оператор приобретает квоты исключительно для их последующего аннулирования без продажи.

Также предлагается законодательно определить понятия «квота» и «оператор» в соответствии с будущим законом о системе торговли квотами.

Изменят правила государственного контроля

В Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» предлагается внести изменения, уточняющие отношения, не подпадающие под его действие. В частности, это касается мониторинга общепринятой рыночной практики в системе торговли квотами, контроля за соблюдением запрета на манипулирование рынком квот и использование инсайдерской информации.

Одновременно предлагается ввести государственный контроль за соблюдением требований относительно получения или изменения разрешений на выбросы парниковых газов, а также уплаты штрафов.

Разрешение на выбросы станет отдельным разрешительным документом

В Закон Украины «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» предлагается включить новый документ — разрешение на выбросы парниковых газов.

Обновят систему мониторинга выбросов

Существенные изменения предлагаются внести в Закон Украины «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов».

Законопроект уточняет определения ряда терминов, в частности «вид деятельности», «выбросы парниковых газов», «Единый реестр» и «уполномоченный орган». Часть терминов, в том числе «парниковые газы», «оператор» и «установка», предлагается исключить из данного закона и применять в значении, определенном новым законом о системе торговли квотами.

Также предлагается исключить полномочия Кабинета Министров по утверждению перечня видов деятельности и уточнить полномочия уполномоченного органа по делегированию отдельных функций предприятиям, корпоративными правами которых управляет государство.

Отдельные виды деятельности будут исключены из сферы действия другого закона

Изменениями в Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» предусматривается, что его действие не будет распространяться на определенные законом виды деятельности, приводящие к выбросам парниковых газов, и которые будут регулироваться системой торговли квотами.

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Верховная Рада Украины законопроект

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