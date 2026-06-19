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Особі не вистачає стажу для пенсії: як його докупити та що важливо знати

08:24, 19 червня 2026
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Законодавство передбачає можливість добровільної сплати ЄСВ.
Особі не вистачає стажу для пенсії: як його докупити та що важливо знати
Фото: unian.ua
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Якщо у особи для виходу на пенсію не вистачає кількох років або місяців страхового стажу, його можна докупити. Законодавство передбачає можливість добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за періоди, коли особа не працювала офіційно. Після сплати внесків відповідні періоди зараховуються до страхового стажу.

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Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало як це зробити. Є два способи:

- одноразова сплата за минулі періоди

Можна оплатити стаж за місяці, коли ви не працювали офіційно.

У 2026 році мінімальний внесок становить 3804,68 грн за кожен місяць стажу. Внести повну суму потрібно протягом 10 днів після укладення договору.

- добровільна участь (щомісячна сплата)

Можна укласти договір щонайменше на один рік та сплачувати внески щомісяця.

У 2026 році мінімальний внесок становить 1902,34 грн на місяць.

Куди звертатися?

Для укладення договору необхідно подати заяву до Державної податкової служби України за місцем проживання (особисто в паперовому вигляді або в електронній формі).

До заяви необхідно додати:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • довідку про страховий стаж (форма ОК-5).

Додатково:

  • членам особистого селянського господарства, які не належать до осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню — документ, що підтверджує членство в господарстві;
  • домашнім працівникам — копію трудового договору.

У ПФ зазначили, що на момент укладення договору особа не повинна підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

  • Докупити стаж можна лише за періоди, коли не було офіційного працевлаштування або підприємницької діяльності.
  • Якщо особа була застрахована, але внески не сплачувалися (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна.
  • Укласти договір можуть громадяни віком від 16 років.
  • Порушення умов договору може стати підставою для його дострокового розірвання та позбавити особу права на укладення такого договору в майбутньому.

Чому страховий стаж важливий?

Від нього залежить право на:

- пенсію;

- оплату лікарняних;

- допомогу по безробіттю;

- інші соціальні виплати.

Де перевірити свій страховий стаж?

Перевірити свій страховий стаж можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

На вебпорталі можна переглянути:

  • страховий стаж;
  • заробітну плату, з якої сплачувалися внески;
  • дані електронної трудової книжки;
  • інформацію про сплату внесків роботодавцем.

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